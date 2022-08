Detenidos en operativo anti ‘montadeudas’ seguirán su proceso en libertad

Las 23 personas detenidas el pasado miércoles en el call center ubicado en Avenida Insurgentes Sur, en la Ciudad de México, como parte de un operativo contra los llamados “montadeudas”, fueron vinculadas a proceso, pero liberadas este sábado por no poderles acreditar delitos que ameriten prisión preventiva.

“El delito es la cobranza ilegítima solamente. Es lo que el Ministerio Público pudo acreditar, en realidad desde que yo tuve acceso a la carpeta nunca vi que fuera un delito de extorsión, es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Se acordó el término de la investigación complementaria en dos meses”, comentó Manuel Enrique León, abogado de extrabajadora de call center.

Las 23 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, fueron vinculados a proceso por el delito de cobranza ilegal, pero llevarán su proceso en libertad.

La audiencia de vinculación, cerrada a medios de comunicación y familiares, inició la tarde del viernes y finalizó a las 6 de la mañana del sábado.

El inicio de la audiencia se retrasó más de 5 horas.

“La audiencia estaba programada para las 2 de tarde, pero por cuestiones empezó un poco tarde, 7, 8 de la noche; el motivo imperante era que un traductor chino no llegaba, 23 imputados, alrededor de 24 abogados”, dijo Manuel Enrique León, abogado.

“Desde que se llevaron a las niñas a Santa Martha y los niños al Reclusorio Oriente, no los habíamos visto hasta ahorita que nos lo están entregando”, dijo la madre de una detenida.

Después de 11 horas de audiencia, el juez encargado del caso calificó de legal la detención y decidió vincularlos a proceso, con medidas cautelares para que puedan llevar su proceso en libertad.

Los imputados, entre ellos dos extranjeros de nacionalidades china y venezolana, deberán acudir a firmar semanal o quincenalmente al Reclusorio, no salir del país y pagar una garantía de 4 mil pesos.

Los hombres fueron puestos en libertad de inmediato, sin embargo, las mujeres, fueron liberadas hasta casi el medio día, aún con uniforme de reclusas, lo que provocó la molestia de familiares y defensores.

Familiares de los imputados, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 21 años, calificaron de injusta su detención y aseguran que nada tienen que ver con una red de extorsionadores, pues solo son empleados.

¿Cuánto tiempo llevaba trabajando ahí?

“Meses, eran meses. ¿Le había comentado que veía algo raro, la forma de operar?. No, no pues realmente no sé porque sacaron otras cosas que ni eran, pura mentira porque realmente a lo que se dedicaban ellos era a trabajar y son muchachitos de 19, 20 años puro chamaquito; no son delincuentes ni extorsionadores ni nada. Por eso estamos muy molestos como papás y ellos no se merecen lo que vivieron”, señaló la madre de una detenida.

“Empezaron a manejar ante todos los medios que era una banda de extorsionadores cuando la realidad era otra, la Fiscalía lo que pedía era la prisión preventiva, cuando pues el tipo de delito que se les está imputando es de una pena de 6 meses a 2 años de prisión, ahora son jóvenes de 20, 21 años, se nos hace un poco injusto las acusaciones”, dijo el padre de una joven detenida.

Familiares de los imputados no descartan iniciar acciones legales contra la empresa que los contrató.

“Creo que el golpe emocional que ellos van a tener va a ser muy difícil; vamos a manejar una estrategia más adelante con relación a la empresa por quien fueron contratados posiblemente acción penal, porque son jóvenes que trabajaban para pagar estudios, el trato, como si realmente fueran unos delincuentes, los teléfonos de los muchachos quedaron a resguardo de la Fiscalía”, apuntó el padre de una joven detenida.

Del resto de los detenidos, autoridades no han proporcionado información.

Con información de Televisa