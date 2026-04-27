Maru Campos afirma no poder decir nada del operativo en Chihuahua por estar bajo investigación

CIUDAD DE MÉXICO.-María Eugenia Campos Galván (PAN), Gobernadora de Chihuahua, aseguró que al estar bajo investigación no puede dar más detalles sobre el operativo del 17 al 19 de abril en el que participaron ilegalmente dos agentes de Estados Unidos, quienes murieron en un accidente horas después. La Mandataria afirmó en su llegada al Palacio de Gobierno que siempre ha estado apegada al Estado de Derecho, luego de que horas antes la Presidenta Sheinbaum dijo que la responsabilidad de la presencia ilegal de los agentes en el Municipio de Morelos solo podía ser de la Fiscalía estatal o del Gobierno de Chihuahua.

“Mira, no puedo hablarles de nada, estamos bajo investigación, yo solamente quiero decirles a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen una Gobernadora que bajo los hechos, no los dichos, ha gobernado con total transparencia, apegada al Estado de Derecho, sobre todo combatiendo este flagelo tan grave que realmente abate y daña a todos los mexicanos, y en este caso a chihuahuenses”, expresó a medios locales.

“Tienen una Gobernadora que seguirá fuerte combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia, me voy a contestar el teléfono rojo”, cerró guiñando el ojo. SHEINBAUM CRITICA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE CAMPOS La crítica de la Presidenta Sheinbaum no sólo recayó en nombrar quiénes podrían ser los responsables de no informar sobre ese operativo con participación extranjera, sino también en que Campos Galván decidiera hacer una unidad especializada para indagar los hechos que se registraron en la Sierra Tarahumara. “Dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó, pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación, o fue la Fiscalía o fue el Gobierno, no hay de otra, o fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad”, afirmó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera.

La Presidenta sostuvo que el caso de los presuntos agentes de la CIA implica una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, pues el Gobierno federal no fue informado de la participación de agentes extranjeros. Sheinbaum adelantó que el Gabinete de Seguridad continuará dando seguimiento al caso y que se informará conforme avancen las investigaciones.

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