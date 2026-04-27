Lleva Godoy al Senado plan para atender feminicidios, desapariciones y extorsión

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/ 27 abril 2026
    Lleva Godoy al Senado plan para atender feminicidios, desapariciones y extorsión
    El Plan Estratégico contempla mecanismos de alerta máxima para feminicidio. CUARTOSCURO
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La fiscal general presentó ante el Senado los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia

CDMX.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó ante la Comisión de Justicia del Senado los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el compromiso de conducir la institución sin criterios partidistas.

Godoy Ramos afirmó ante senadores de todos los grupos parlamentarios que la procuración de justicia se realizará sin importar colores partidistas ni intereses políticos, al sostener que la autonomía de la Fiscalía General de la República no significa aislamiento.

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“Reitero mi plena convicción de colaborar con los tres niveles de gobierno, sin importar los colores partidistas ni interés político alguno. La autonomía se fortalece con coordinación, con autonomía, pero sobre todo con visión de Estado”, aseguró la fiscal.

La titular de la FGR señaló que su objetivo es evitar que la institución sea lejana, ausente o insensible a las necesidades de justicia de la población, por lo que planteó fortalecer la colaboración con fiscalías estatales y dependencias de seguridad pública.

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La fiscal reconoció que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica con los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad, por lo que el nuevo plan asume como prioridad delitos de alto impacto que requieren atención integral.

El Plan Estratégico contempla mecanismos de alerta máxima para feminicidio, desaparición de personas y extorsión, delitos que, según Godoy Ramos, requieren más que una respuesta penal tradicional.

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La FGR materializará una colaboración directa con fiscalías y procuradurías estatales, en su calidad de presidencia de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, además de mantener comunicación permanente con las Mesas de Paz en cada entidad.

La institución desplegará de manera temprana a fiscalías especializadas, unidades operativas de la Policía Federal Ministerial y a la Agencia de Investigación Criminal ante fenómenos delictivos complejos que rebasen la competencia territorial.

Godoy Ramos sostuvo que las mesas interinstitucionales serán una herramienta para intercambiar información y agilizar decisiones, al reunir fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y fiscalía bajo la conducción jurídica del Ministerio Público Federal. Con información de La Jornada

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