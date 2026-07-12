Procesos de hermanos Álvarez Puga no están relacionados, aclara la FGR

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el proceso penal iniciado contra Alejandro Mario Álvarez Puga por presunta defraudación fiscal no guarda relación con el procedimiento de extradición que enfrentan en Estados Unidos su hermano Víctor Manuel Álvarez Puga y la conductora Inés Gómez Mont. La dependencia informó que un juez federal vinculó a proceso a Alejandro por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la FGR, el imputado fue detenido en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Marina, en cumplimiento de una orden judicial. PROCESOS SON INDEPENDIENTES La Fiscalía precisó que el caso deriva de la presunta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio del erario federal. Ante versiones que vinculaban ambos expedientes, la institución destacó que, aunque Alejandro es hermano de Víctor Manuel, los procesos son independientes y no existe relación entre ellos.

Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, expuso la FGR, son requeridos por las autoridades mexicanas por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que el Ministerio Público federal mantiene en curso los procedimientos para solicitar su extradición a Estados Unidos.

La dependencia informó que Víctor Manuel fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025, aunque posteriormente obtuvo su libertad bajo fianza y con un dispositivo de geolocalización. Su próxima audiencia en ese país está programada para noviembre de este año.

Respecto de Gómez Mont, la FGR señaló que también presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición y continúa integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses para sustentar el caso.