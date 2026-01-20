Deuda millonaria del PAN y PRI en Juárez: los notifican y alistan embargo de propiedades

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La Tesorería del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, acudió a las instalaciones del PAN y del PRI para notificarles por adeudos millonarios e históricos en el pago del Impuesto Predial.

De acuerdo con información oficial, el adeudo del PRI es de alrededor de 5 millones 148 mil pesos por dos inmuebles, mientras que en el caso del PAN se reportó un adeudo superior a 9 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Medicamento falso circula en apps: Cofepris advierte riesgo para enfermos del corazón

Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, señaló que se trató de una notificación o citatorio formal por el adeudo en tres inmuebles vinculados al PAN: el edificio principal, un estacionamiento y un predio contiguo. “Estos tres edificios tienen un adeudo histórico en el pago del predial. Lo único que se viene a hacer es exigir el pago a través de los mecanismos que se tienen para efecto que hagan el cumplimiento del mismo”, dijo.

Sobre el caso del PAN, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, indicó en conferencia que el adeudo acumulado desde 2012 asciende a 9 millones 529 mil 180 pesos y que, si no se cubre, se propondrá someter a consulta ciudadana la posibilidad de rematar las propiedades conforme a la ley.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum y Mary Simon se reúnen en Palacio Nacional; diálogo bilateral previo al T-MEC

De acuerdo con cifras oficiales, el edificio principal presenta un adeudo de 6 millones 396 mil 172 pesos; un inmueble contiguo ubicado en 5 de Mayo e Ignacio Zaragoza, de 1 millón 755 mil 888 pesos, y el estacionamiento sobre avenida 16 de Septiembre, de 1 millón 377 mil 120 pesos. El último pago registrado de los tres inmuebles fue el 14 de mayo de 2012.

El alcalde afirmó que, mientras casi 380 mil cuentas de Impuesto Predial fueron pagadas el año pasado por contribuyentes de Ciudad Juárez, los partidos políticos en la frontera no han cubierto sus obligaciones desde hace años. Ortiz Orpinel sostuvo que se trata de aplicar la ley “como todos los ciudadanos” y mencionó que 370 mil juarenses han cumplido con el pago.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum recibe a Alcalde y ‘Andy’ en Palacio; asegura que no fue por reforma electoral

Por parte del PAN, su dirigente local, Ulises Pacheco, dijo que la actual dirigencia buscará atender el adeudo y sostuvo que desde el 21 de septiembre de 2025 la dirigente estatal informó ante la Asamblea Municipal que se daría solución a lo que calificó como un adeudo heredado.

La Tesorería Municipal también acudió al PRI, en la calle Lerdo y Galeana, donde se notificó un adeudo de 5 millones 148 mil pesos. El dirigente estatal priista, Alejandro Domínguez, afirmó que en Juárez existe un rezago histórico de predial por más de 10 mil millones de pesos y que el adeudo atribuido al partido equivaldría a 0.5%; además, señaló que revisarán el monto para proceder al pago al referirse a un proceso de regularización del inmueble.

De acuerdo con lo informado, el adeudo del PRI corresponde a su edificio principal de la calle Lerdo, cuyo predial no se paga desde 1996, y a otro monto de 172 mil pesos por un terreno en Juan Balderas #1409. Tras las notificaciones, se indicó que los partidos deberán ponerse al corriente o, de lo contrario, la Tesorería Municipal iniciará el proceso de embargo de las propiedades. Con información de El Universal