Deuda pública que pretende el gobierno es inadmisible: PAN

CDMX.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, exhortó al Legislativo que no permita el nivel de endeudamiento que plantea el Gobierno Federal y Morena en el dictamen de Ley de Ingresos 2024.

“Es inadmisible y preocupante que este gobierno pretenda endeudar aún más a las próximas generaciones y solo para despilfarrar más en sus obras faraónicas, la ampliación del déficit fiscal propuesto para 2024 va a representar presiones adicionales a la inflación, como lo advierte el Fondo Monetario Internacional”, dijo el dirigente.

El presidente panista afirmó que esta fuerza política “rechaza rotundamente” el endeudamiento interno por un billón 950 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 18 mil millones de dólares.

Marko Cortés considera que estos montos plantean dudas sobre la capacidad que tendría el gobierno para mantener su nivel de gasto, y no promueve un crecimiento económico, que en un futuro podría generar inflación y crisis.

“El presidente no solo incumple su promesa de no endeudar al país, sino que está pasando por encima de la Constitución, ya que la deuda que se contrate debe destinarse a la ejecución de obras que aumenten los ingresos públicos y claramente no se está haciendo así”, subrayó el dirigente.

El dirigente panista lamentó que el presupuesto no esté priorizando las demandas sociales como seguridad, salud y educación.

Cortés Mendoza afirmó que contrario a lo que se ve en el Gobierno Federal, la propuesta del Frente Amplio por México, que encabeza la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, comprende las necesidades del país.

“(Gálvez) habrá de encabezar nuestras propuestas sobre un proyecto alternativo de presupuesto”, en el que exigirán al gobierno que destine al menos 4 mil millones de pesos en obras para beneficiar a las comunidades indígenas y los pueblos.

“Los mexicanos quieren más presupuesto para salud, medicinas, doctores, enfermeras y equipos de salud, por lo que el PAN, los partidos que integran el Frente y Xóchitl Gálvez pelearemos ante el fracaso en la salud pública que ha provocado este gobierno con sus malas decisiones, al igual que no permitiremos disminuyan el presupuesto al Poder Judicial”, expuso.

Acción Nacional afirmó que Morena actúa por venganza hacia el Poder Judicial por demostrar autonomía y cuidar los equilibrios de poder con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Pretenden hacer creer que reducir el presupuesto al Poder Judicial afectaría a los ministros, pero en realidad afectarán a todos los mexicanos porque harían más lenta la procuración de justicia y además vulneraría los derechos laborales adquiridos por miles de trabajadores del sistema judicial”, afirmó.