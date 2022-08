Diferendo fiscal con Salinas Pliego está por definirse “en un sentido u otro”, asegura AMLO

El diferendo que hay entre las autoridades fiscales y el empresario Ricardo Salinas Pliego está por definirse, y el resultado del proceso de revisión –de un posible cobro extra de impuestos o falta de pago de éstos—, deberá ser acatado, aseveró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que antes que finalice este año, ese caso deberá estar resuelto, “en un sentido u otro, con toda claridad, ‘esto es lo que se tiene que pagar’, (y si) no se acepta, (vendrian) los procedimientos legales; pero en caso de que se acepta, ya, se resuelve el problema. Si ya se define una cantidad y no se paga, eso es otro asunto”.

Interrogado sobre los posibles adeudos del dueño de Grupo Salinas, el titular del Ejecutivo explicó que él alega que desde el gobierno de Vicente Fox se le está cobrando el pago doble de impuestos y que lo correspondiente ya lo habría cubierto; indicó que el caso se revisa junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y garantizó que “ya no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes”, pues hubo una reforma a la Constitución en la que se garantiza que ya no hay condonaciones de impuestos.

Recordó que en el caso de Salinas Pliego ya existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pago de impuestos, “y se está haciendo el trámite para que se paguen éstos y también impuestos anteriores, sólo que como cualquier ciudadano tiene derecho a la defensa”.

Así, Grupo Salinas, dijo, ha realizado los procesos correspondientes ante organismos judiciales, a la vez que el gobierno federal al mismo tiempo ofreció hacer una revisión en la que participan funcionarios del SAT y representantes de la empresa para buscar la información y definir si se dio el cobro doble o si era lo que le correspondía pagar.

“Se está haciendo ese trabajo de la comisión y el compromiso es que lo que resuelva el SAT: ‘eso es lo que se tiene que pagar’. No hay ninguna posibilidad de condonar impuestos. Entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, está de acuerdo en que se debe pagar lo justo, lo que él alega es que le están cobrando más de lo debido, entonces se está aclarando y no va a haber ningún problema”.

Con información de medios

