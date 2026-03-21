Diputada del PAN pide deslindar responsabilidades tras primer deceso por miasis de gusano barrenador

CDMX.- Tras el primer deceso de una persona por la miasis provocada por el gusano barrenador, la diputada local del PAN, Ana Cristina Polanco Bautista, pidió deslindar responsabilidades y reforzar las acciones de prevención. La legisladora sostuvo que la muerte pudo evitarse con medidas oportunas de prevención, vigilancia y atención por parte del sector salud, por lo que llamó a revisar qué se hizo antes del caso.

“Hoy nos dicen que es un caso aislado y que no hay riesgo. Y ojalá así sea, de verdad, pero ¿qué se hizo antes para evitar que esto ocurriera?”, cuestionó Polanco Bautista. La diputada recordó que el PAN Yucatán propuso la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la Crisis Zoosanitaria del Gusano Barrenador del Ganado, iniciativa que, dijo, no fue respaldada por la mayoría de Morena en el Congreso local.

Polanco Bautista expresó su solidaridad con la familia de la víctima y señaló que cada caso implica una vida, por lo que pidió que la situación no se minimice en el discurso público. También consideró necesario que las autoridades mantengan atención permanente a la evolución del gusano barrenador en Yucatán, con énfasis en medidas de prevención y vigilancia para evitar nuevos casos. La diputada insistió en que el enfoque debe priorizar la anticipación y la respuesta oportuna, además de la revisión de posibles omisiones en la actuación institucional ante este tipo de riesgos sanitarios.

Publicidad

Temas

Plagas

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

PAN

