Diputado se va a reality y deja San Lázaro: Monreal confirma licencia indefinida de Sergio Mayer

Noticias
/ 18 febrero 2026
    Diputado se va a reality y deja San Lázaro: Monreal confirma licencia indefinida de Sergio Mayer
    El coordinador de Morena sostuvo que se trata de una determinación personal que cada legislador debe valorar. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Ricardo Monreal confirmó que fue informado con anticipación y sostuvo que separarse del cargo era la opción ‘más lógica’

CDMX.- El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, informó que el legislador Sergio Mayer Bretón le comunicó su intención de pedir licencia para ausentarse de la Cámara de Diputados y participar en un reality show.

En entrevista con medios este miércoles 18 de febrero, en San Lázaro, Monreal señaló que Mayer le comentó que recibió una invitación y que, ante ello, planteó su separación temporal del cargo. “Me dijo que tenía una invitación para participar en este evento y que iba a pedir licencia, creo que era lo más lógico”, declaró.

El legislador agregó que, desde su perspectiva, “lo otro de mantenerse como diputado no hubiera sido conveniente”, y afirmó que expresó esa misma consideración a su compañero de bancada.

Monreal indicó que la decisión fue comunicada con anticipación y que Mayer optó por el trámite de licencia. “Tienes razón de separarte en lugar de mantenerte como diputado y en las dos vías, pero él lo decidió así y sí me lo comentó, yo lo sabía ya hace varios días”, dijo.

A pregunta expresa sobre el caso, el coordinador de Morena sostuvo que se trata de una determinación personal que cada legislador debe valorar, aunque consideró que el partido debe revisar criterios para sus procesos internos.

“Tenemos que revisar, como se dijo, poner filtros, pero eso es un asunto del partido, no mío y ojalá cada vez tengamos mejor representación, incluyéndome a mí”, puntualizó.

Sergio Mayer se ausentará del Congreso tras ser confirmado de último minuto para integrarse al programa “La Casa de los Famosos”, de Telemundo, por lo que le fue otorgada una licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones legislativas.

De acuerdo con lo informado, el reality tiene una duración aproximada de entre 13 y 17 semanas, periodo en el que el legislador permanecerá fuera de la Cámara de Diputados.

