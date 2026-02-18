Advierte Ignacio Mier: iría reforma electoral con o sin aliados

En medio del desconcierto que prevalece en torno a la negociación de la reforma electoral, el senador Ignacio Mier, jefe de la bancada de Morena, advirtió que la propuesta final deberá apegarse a la visión de la 4T.

De hecho, perfiló la posibilidad de que la propuesta de reforma podría transitar sin el acompañamiento de los aliados, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo (PT).

Mier recordó en entrevista que la reforma no fue enarbolada durante la campaña de 2024.

“Siempre quedó fuera la reforma político-electoral. Se presentó el 5 de febrero de 2024, se separó porque no formaba parte de nuestra alianza con nuestros partidos aliados, el PT y el PVEM, y se está discutiendo ahora. Si no hubiese un acuerdo, se discutirá en comisiones”, adelantó.

-El diputado Ricardo Monreal decía que si no hay acuerdo con el PT y el PVEM, no hay reforma.

-Vamos a verlo, no hay que anticiparnos. Pero lo que sí es que nosotros en Morena no podemos desfigurarnos; tenemos una convicción con relación a la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro.

“Por el contrario, fortalecer la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral, fortalecer la independencia entre los poderes y garantizar la soberanía de los estados por lo que hace a los organismos estatales electorales.

“Pero sí, que quede claro, que nosotros nos mantendremos en la postura de que tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México.

-¿Es decir que con o sin aliados habrá reforma?

-Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios.