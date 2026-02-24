Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora, sufre ataque a balazos; confirman muerte de su hijo

México
/ 24 febrero 2026
    Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora, sufre ataque a balazos; confirman muerte de su hijo
    La alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich, fue agredida a balazos la mañana de este martes cuando circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60. FACEBOOK

La agresión derivó de una discusión de tránsito, donde su hijo recibió disparos y la edil se encuentra fuera de peligro

La alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich, fue agredida a balazos la mañana de este martes cuando circulaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, a la altura del kilómetro 60.

Derivado del hecho, la edil se encuentra fuera de peligro y con golpes, pues el automóvil en el que viajaban salió de la carretera, pero sin lesiones de arma de fuego; sin embargo, su hijo perdió la vida, así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

“Tenemos los datos, en las primeras investigaciones que hemos hechos, que ya podemos confirmar, que estas personas, los que venían a bordo de la camioneta, salieron de Hermosillo rumbo a Mazatlán. En la camioneta iban la presidenta municipal de Bacanora y su hijo”, señaló la Fiscalía de Sonora.

ATAQUE A ALCALDESA DE BACANORA, SONORA

De acuerdo con el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, la agresión ocurrió después de un incidente vial por un rebase, pero el otro vehículo lo impedía, por lo que tuvieron una discusión, a lo que este logró alcanzar la unidad de la alcaldesa para comenzar con los disparos, tratándose de un ataque contra el conductor (el hijo de Biebrich).

La camioneta Jeep presentó disparos a la altura del parabrisas del lado del conductor y en la puerta izquierda, a lo que autoridades analizan el calibre de las balas, pero aseguró que eran bastantes los disparos que presentaba el vehículo en el que viajaban.

Sin embargo, el fiscal señaló que hasta el momento no cuenta con elementos suficientes para señalar que se trató de un ataque directo contra la alcaldesa de Bacanora.

“Los disparos están agrupados, tanto del lado izquierdo de la puerta del conductor como de enfrente, en donde la agresión fue concretamente hacia el conductor del vehículo, no al acompañante, es decir, la agresión, en este momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de Bacanora como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”, señaló Salas Chávez.

Afirmó que los servicios periciales estaban por llegar al lugar, así como detalló que el hijo de la alcaldesa perdió la vida en el lugar y presentaba heridas en las piernas: “es su hijo quien lamentablemente, producto de las heridas en las piernas, se desangró, y perdió la vida”.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

