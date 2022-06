Distancia de Saltillo a Torreón: el equivalente del viaje de migrantes encontrados en tráiler

En el interior del tráiler viajaban 67 migrantes, de los cuales 51 perdieron la vida, dentro de esta cifra se encuentran al menos 27 mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños.

Tardará algunos días corroborar al 100% la nacionalidad de las víctimas, ya que aunque contaban con identificaciones personales, se necesita una segunda comprobación con sus huellas dactilares.

Tres de los supervivientes son mexicanos y se encuentran recibiendo atención médica ya que se encontraban bajo un severo cuadro de deshidratación.

El camión no tenía un sistema de enfriamiento que funcionara bien, lo que hizo que quienes estaban adentro se sofocaran mientras las temperaturas exteriores se elevaban por encima de los 37,7 grados Celsius el lunes, dijeron las autoridades.

El clima de San Antonio, Tx. en la última semana había alcanzado de los 32 hasta los 36 grados, mientras que en Nuevo Laredo las temperaturas rondaron de los 37 hasta los 39 grados respectivamente.

No se encontró agua adentro del camión, “Cuando se apaga la refrigeración, se apaga el aire acondicionado, y se vuelve una trampa mortal” reveló William McManus, jefe del Departamento de Policía de San Antonio para The NEW York Times .

“En general, el personal de los hospitales han indicado que los heridos están en estado crítico con fallas neurológicas, hepáticas, renales y hemorragias internas” señaló el cónsul de México en San Antonio, Texas, Rubén Minutti.

¿CUÁNTO CAMINO RECORRIERON LOS MIGRANTES?

Nuevo Laredo se encuentra a 242 km de 9600 Quintana Road, San Antonio, Texas, lugar en donde fue localizado el tráiler con los migrantes. Esta distancia es equivalente a los km que separan a Saltillo de Torreón, exactamente 243 km, tan solo 1 km de diferencia.