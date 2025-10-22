Dos mujeres aceptan ‘viaje gratis’ y terminan asaltadas en Bocoyna, Chihuahua

/ 22 octubre 2025
    Dos mujeres aceptan ‘viaje gratis’ y terminan asaltadas en Bocoyna, Chihuahua
    Cuatro sujetos aún no identificados fueron los que ofrecieron un traslado gratuito de Bocoyna a Cuauhtémoc. /FOTO: ESPECIAL

Al abordar el vehículo las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias y abandonadas en una zona poco transitada, mientras autoridades investigan el caso

CDMX.- Dos mujeres de 52 y 56 años fueron víctimas de un robo y abandono tras aceptar una oferta de traslado “gratis” desde Bocoyna hasta Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua.

El hecho se registró por la tarde en la colonia Quintas Lupita, cuando las afectadas esperaban transporte público. En ese momento un desconocido les ofreció el viaje en un vehículo gris con vidrios estrellados y un cristal lateral cubierto con plástico.

Confiadas en la oferta, las dos mujeres abordaron el automóvil; sin embargo, al llegar a la ciudad el conductor cambió de ruta, las despojó de un teléfono celular, una mochila y dinero en efectivo, y posteriormente las abandonó en una zona poco transitada.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que patrullaban en el cruce de Belisario Chávez y Venezuela acudieron al llamado de auxilio. Las víctimas fueron trasladadas a su domicilio en la colonia Tierra Nueva, bajo cuidado de sus familiares.

Se levantaron las actas correspondientes y se orientó a las afectadas para que presenten formal denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. Las autoridades investigan los hechos para identificar al o los responsables.

El incidente vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del transporte informal y los engaños mediante ofertas aparentemente inofensivas. Aunque en este caso no se reportó violencia extrema, el simple hecho de ser abandonadas en una zona aislada agrava la inseguridad. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

