Duarte ‘termina’ condena, pero seguirá en la cárcel: otro proceso lo mantiene tras las rejas

CDMX.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cumplirá el próximo miércoles 15 de abril la condena de nueve años que recibió tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero; sin embargo, permanecerá en prisión por otros procesos penales en curso. En febrero pasado, un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de peculado por 5 millones de pesos, relacionado con un fondo destinado a obras de salud en beneficio de niñas, niños, personas adultas mayores y otros sectores en 2012, confirmó su abogado, Pablo Campuzano de la Mora.

El litigante informó que ya impugnaron esa vinculación y que el caso fue llevado a una instancia judicial en materia penal en la Ciudad de México, donde se otorgó una suspensión para que el procedimiento se aplace una vez concluida la etapa intermedia, en tanto se resuelve si procede o no el amparo.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Gustavo Aquiles Villaseñor, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Duarte de Ochoa seguirá interno en el Reclusorio Norte mientras avanza este nuevo proceso.

En ese expediente, se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 17 de agosto, periodo en el que la defensa y la Fiscalía General de la República deberán reunir datos de prueba para la etapa de juicio.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, adscrita a la FGR, busca una sentencia de 21 años de prisión por el nuevo delito imputado, según lo expuesto en el procedimiento mencionado en la causa penal 667/2025.

De manera previa, en noviembre de 2025 se le negó la libertad anticipada al considerar que no cumplía requisitos previstos en el artículo 141 de la Ley de Ejecución Penal, entre ellos no contar con procesos pendientes. Además, el exmandatario enfrenta un asunto por desaparición forzada en agravio del policía estatal David Lara Cruz, registrada en enero de 2016, que amerita prisión preventiva oficiosa; aunque su defensa sostuvo que en noviembre de 2024 se dictó la no vinculación a proceso, esa determinación fue impugnada y el juicio sigue abierto. Con información de La Jornada

Publicidad

Temas

Prisión

Localizaciones

CDMX

Personajes

Javier Duarte

Organizaciones

FGR

