Ebrard defiende estancia de su hijo en embajada; reaparecen polémicas de González-Blanco

CDMX.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que entre 2021 y 2022 su hijo, Marcelo Patrick, se hospedó durante seis meses en la embajada de México en el Reino Unido, por instrucción de la entonces embajadora Josefa González-Blanco. Durante la “Mañanera del Pueblo” del pasado 16 de abril, Ebrard señaló que su hijo viajó para tomar cursos y sostuvo que no hubo irregularidades. “Mi hijo quería ir para tomar unos cursos, le agradecí y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa [...] No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, afirmó.

El caso colocó nuevamente en el centro de la discusión pública a González-Blanco, quien ha enfrentado polémicas previas durante su trayectoria en el gobierno federal, incluida su gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los episodios más conocidos ocurrió el 24 de mayo de 2019, cuando un usuario de Twitter denunció que un vuelo comercial con destino a Mexicali detuvo su marcha “por orden presidencial”; horas después difundió una imagen de la entonces titular de Semarnat, a quien atribuyó la demora.

El vuelo AM 198 de Aeroméxico registró un retraso de 38 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en espera de la funcionaria, lo que generó inconformidad entre pasajeros y críticas públicas. Tras la controversia, el 25 de mayo de 2019 González-Blanco presentó su renuncia al presidente López Obrador. En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, aseguró que Presidencia no intervino en la postergación del vuelo y escribió: “La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia al Presidente López Obrador. Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras”. En esa misma explicación, sostuvo que “el verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios” y que “el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima de la mayoría”.

Además, durante los cinco meses de su gestión en Semarnat se reportaron despidos masivos. Se publicó entonces que al menos 16 mil 630 trabajadores fueron removidos de las oficinas de representación de la dependencia y de sus organismos desconcentrados; en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se indicó, se despidieron al menos 2 mil 493 trabajadores de confianza y 6 mil 854 de base.

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