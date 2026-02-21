Ebrard dice que arancel general de Trump beneficiará a México y presume ventaja en exportaciones

Noticias
/ 21 febrero 2026
    Ebrard dice que arancel general de Trump beneficiará a México y presume ventaja en exportaciones
    “Imagínense”, expresó Ebrard al explicar que 85% de la exportación mexicana no paga aranceles. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Aranceles

Localizaciones


CDMX

Personajes


Marcelo Ebrard

Organizaciones


SRE

El secretario inauguró una oficina municipal de Economía y habló de inversionistas interesados en el polo de desarrollo

CDMX.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que los nuevos aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “afectarán positivamente” a México, al considerar que el país mantendría una ventaja frente a otros exportadores bajo el nuevo esquema.

El funcionario sostuvo que, aunque la Suprema Corte de Estados Unidos invalidó los aranceles fijados por la administración trumpista, el gobierno estadounidense planteó un arancel general de 10% a productos de otros países, escenario que, dijo, “a México le favorecerá”.

“Imagínense”, expresó Ebrard al explicar que 85% de la exportación mexicana no paga aranceles, mientras 15% sí enfrenta tasas de hasta 25%, y que con el ajuste ese componente “bajará al 15%”, por lo que, insistió, el impacto sería positivo.

“No quiero ser técnico, pero los nuevos aranceles impactarán positivamente”, agregó el secretario durante su visita al puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.

Ebrard llegó invitado por el presidente municipal, Daniel Méndez Sosa, del Partido del Trabajo (PT), y encabezó la inauguración de una oficina municipal de la Secretaría de Economía, donde señaló que se apoyará a comerciantes y empresarios en trámites.

En el acto no se reportó la presencia de funcionarios del gobierno de Oaxaca, en particular del área económica, pese a tratarse de una actividad encabezada por el titular federal del ramo.

En entrevista, el secretario dijo desconocer los impactos en el comercio exterior por la suspensión del tren interoceánico, atribuida al accidente ocurrido el 28 de diciembre pasado en la región del Istmo.

Añadió que hay inversionistas interesados en invertir en el polo de desarrollo de Salina Cruz y que “están pidiendo permisos”, al tiempo que reiteró que la oficina local quedará al servicio de comerciantes y empresarios de la zona.

