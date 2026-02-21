Repunte de desapariciones en BCS: colectivos registran 20 casos en dos meses y cuestionan investigaciones

LOS CABOS, BCS.- Colectivos de búsqueda documentaron al menos 20 personas desaparecidas en Baja California Sur durante enero y lo que va de febrero, una cifra superior a la registrada en años previos, situación que también ha sido reconocida por autoridades locales.

El recuento difundido por el Colectivo Búsquedas por La Paz señala que hay 20 fichas activas y que al menos 11 corresponden a jóvenes de entre 18 y no más de 30 años, lo que ha sido destacado por familiares y grupos de búsqueda.

Los reportes se distribuyen en comunidades de los cinco municipios del estado, con casos en La Paz y Los Cabos, además de Ciudad Insurgentes y Puerto San Carlos, en Comondú; Loreto; así como Vizcaíno y Guerrero Negro, en Mulegé.

El Colectivo Búsquedas por La Paz sostuvo que en cada jornada se incorporan más familias y cuestionó la falta de resultados en materia de investigación. “Cada domingo se unen más familias nuevas al grupo de búsquedas y es algo terrible que la desaparición de personas siga y siga en BCS”, expuso.

En el mismo posicionamiento, exigió al gobernador realizar cambios en su gabinete para avanzar en las indagatorias. “No hay detenidos por que no quieren, las carpetas no hablan solas. Si se pusieran a leer y realmente hicieran su trabajo habría avances”, afirmó.

Familiares que han compartido las fichas también han enfatizado la edad de quienes desaparecen, al señalar que muchos de los casos corresponden a jóvenes que apenas alcanzan la mayoría de edad desde que llevan el registro, de 2017 a la fecha.

Entre reportes recientes se menciona el de Carlos Edrey Valenzuela Flores, desaparecido en Guerrero Negro el 10 de febrero, y los de Dylan Alejandro Tolentino Castro, de 21 años, y Brandon Isaías Leyva Talamantes, de 19, reportados como desaparecidos en La Paz el 13 y 12 de febrero, respectivamente.

El recuento del Colectivo Búsquedas por La Paz apunta que hubo jornadas con hasta tres desapariciones, como el 6 y 18 de enero, así como el 10 de febrero, cuando se reportaron tres casos en Guerrero Negro, San José del Cabo y Puerto San Carlos.

En Los Cabos, la líder del Colectivo de Búsquedas San José, Rosalba Ibarra, afirmó: “Tenemos un problema sumamente fuerte, y entre las personas desaparecidas hay de todo, padres, mujeres, y muchos jóvenes desaparecidos”, y llamó “a la empatía social” para no ignorar la problemática y apoyar con la difusión de fichas o información.

El gobernador Víctor Castro Cosío reconoció un aumento de desapariciones este año, aunque sostuvo que Baja California Sur “es una de las más seguras del país”. Señaló que el tema se revisa “diariamente la mesa de seguridad”, que no se han logrado detenciones por este delito y que grupos criminales estarían detrás de los casos, lo que calificó como un asunto “complejo”. Colectivos de La Paz y Los Cabos han pedido evitar la revictimización y la estigmatización de personas desaparecidas y de sus familias.