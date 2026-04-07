Trump anuncia alto al fuego bilateral y da dos semanas a Irán para reabrir estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes en su red social Truth Social que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar este martes 7 de abril si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego. “Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, afirma el presidente Trump en una publicación en Truth Social. “Se tratará de un alto el fuego bilateral (...) Hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación”, añade.

Afirmó que adoptó está decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a “la apertura completa, inmediata y segura” de Ormuz; al afirmar mantener conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que “contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán”. El presidente añadió en su publicación en redes sociales que Irán ha presentado “una base viable sobre la cual negociar (...) se han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete”, dijo Trump en la publicación.

El presidente afirma que eso incluye una serie de puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles, siempre y cuando Irán esté dispuesto a un alto el fuego de dos semanas y a reabrir el estrecho de Ormuz. En una publicación en sus redes sociales del martes, Trump dijo que Irán podría aceptar “la apertura COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz” y que entonces “suspendería los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”. “¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio”, añade el texto.

El magnate neoyorquino volvió a insistir en que el plan de 10 puntos presentado ayer por Irán supone un paso importante para lograr un acuerdo y destacó que “que constituye una base viable sobre la cual negociar”.

Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones. “Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, aseguró Trump, que consideró que este “perdurable problema” entre Washington y Teherán “se encuentra próximo a su resolución”.

IRÁN CONFIRMA ALTO AL FUEGO El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el alto al fuego bilateral con Estados Unidos, como lo informó Donald Trump. Así como informó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades. En su comunicado, indicó que negociaría con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes: “se subraya que esto no significa el fin de la guerra”, decía el comunicado. “Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”.

Desde que comenzó la guerra en febrero, Trump ha fijado una serie de plazos que amenazan con una escalada del conflicto, para luego retractarse justo antes de que expiren. (Con información de EFE y AP)

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