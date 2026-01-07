Economía inicia investigación antidumping por importaciones de manzana de EU

CDMX.- A petición de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut), la Secretaría de Economía inició el procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones de manzana originarias de Estados Unidos, al advertir posibles prácticas de discriminación de precios que habrían afectado a la producción nacional.

La dependencia federal informó que, tras analizar los precios de importación y el incremento en el volumen de entrada de esta fruta, se identificaron “elementos suficientes” para presumir que, durante el periodo investigado, las importaciones se realizaron en condiciones de dumping y causaron daño material a la rama de producción mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: No hay consenso sobre ‘pluris’ en reforma electoral: Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la investigación preliminar, las importaciones de manzana provenientes de Estados Unidos representaron 97.5% del total de las compras que México realizó del exterior, lo que consolidó una fuerte dependencia del producto estadounidense en el mercado nacional.

La Secretaría de Economía observó que los precios de la manzana mexicana registraron una baja ante la creciente entrada del producto importado a menores costos, situación que presionó a la producción local y redujo su competitividad en el mercado interno.

TE PUEDE INTERESAR: Millonario aseguramiento de químicos para droga en Operación Frontera Norte

En ese contexto, los ingresos por venta de la mercancía nacional similar disminuyeron 0.5% en el denominado periodo 2, que abarca del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025, y 9.9% en el periodo investigado, del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, lo que reflejó una caída acumulada de 10.3% en el periodo analizado.

La resolución señala que esta situación se tradujo en pérdidas operativas para los productores mexicanos, las cuales, aunque disminuyeron 84.1% en el periodo 2, se incrementaron 20 veces en el periodo investigado, dando como resultado un aumento de 235.4% en las pérdidas a lo largo del periodo analizado.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Asimismo, se documentó que los márgenes de operación fueron negativos en todos los periodos evaluados. Estos márgenes se redujeron 3.1 puntos porcentuales en el periodo 2, pero se incrementaron 13.2 puntos porcentuales en el periodo investigado, lo que llevó a un deterioro total de 10.1 puntos porcentuales, al pasar de -3.7% a -13.8%.

En la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, la autoridad detalló que las pérdidas unitarias aumentaron 10.5 puntos porcentuales en el periodo analizado, al pasar de un margen de -3.7% a -14.2% en el periodo investigado.

Con base en estos elementos, la Secretaría de Economía determinó iniciar formalmente la investigación antidumping sobre las importaciones de manzana estadounidense, a fin de establecer si procede la imposición de cuotas compensatorias para proteger a la producción nacional. Con información de El Universal