Édgar y Carlos fueron abandonados por un ‘coyote’ en Arizona; fallecieron abrazados

Para Édgar Mendoza Rodríguez, de 37 años de edad, y Carlos Enrique Mendoza Santiago, de 23 años, el cumplir el “sueño americano” se volvió en pesadilla; luego de ser abandonados en el desierto de Arizona por el “coyote” que los cruzaría.

Facundo Mendoza Nolasco, de 55 años de edad y padre de los dos hombres, recibió la noticia de la propia voz del traficante; ni el consulado de Yuma, Arizona se atrevió a darle la noticia o razón alguna de Carlos Enrique y Édgar.

Fue el 27 de mayo, cuando los hermanos, de oficio albañil, salieron de Tuxtepec, Oaxaca; “Yo los llevé a Santa Cruz (Veracruz). Allá le dije a uno de ellos: ‘¿Estás seguro de que vas a aguantar?. Y me dijo: Sí, papá. Yo le voy a echar muchas ganas y lo voy a hacer por mis hijos y por mi esposa. Adelante, que dios los bendiga y échenle ganas por su familia, les dije y les di la bendición. Tomaron un carro, y nos despedimos de abrazo y de vista”, declara Facundo para Milenio.

El padre de las víctimas informó que recibió la llamada del “coyote”, quien le informó que había abandonado a sus hijos en el desierto de Arizona, pues el menor de ellos se había deshidratado y su hermano no quiso dejarlo, por lo que se quedó con él.

Pero fue hasta el 9 de agosto que el padre de familia habló al consulado de Yuma, donde le dijeron las autoridades municipales que se comunicara; sin embargo, la respuesta no fue oportuna.

“Me dijo la señorita: ‘Le paso a mi jefe para que le explique’. Y yo le dije: ‘¿Pero me va a explicar? ¿Que ya los encontraron?’. Y no me supo decir nada. Le dije: ‘Dígame lo que me vaya a decir porque ya estoy preparado. Llevo dos meses y días buscando. Si usted tiene que decirme algo bueno o malo, dígamelo’, le insistí”, relató el hombre de 55 años por la falta de acción de las autoridades.

Facundo relata que le respondieron que la Patrulla Fronteriza, mientras hacía su recorrido, encontraron dos cuerpos y fueron identificados por las credenciales y licencias de manejo; mismo que se encontraban en mala condiciones. Le aseguraron que no podrían hacer nada por él, más que entregarle los cuerpos.

De acuerdo con el padre, sus hijos murieron abrazados. “El consulado me dijo que, como buena pareja de hermanos, los encontraron abrazados. También por eso aseguran que son Édgar y Carlos Enrique”.

Mendoza Nolasco pide ayuda al gobierno de México para repatriar a Édgar y Carlos Enrique.

Édgar tuvo cuatro hijos: Josué, Gadiel, Caleb e Ingrid -quien se contactó con el medio de comunicación para pedir ayudar para localizar a sus familiares-. Mientras que Carlos Enrique dejó dos hijos: Cirilo y Manuel, así como a su esposa con cinco meses de embarazo.

Los familiares de Édgar y Carlos Enrique piden no cruzar la frontera, “está muy feo para allá. No es seguro que pasen. Sólo es un dolor muy grande para las familias”.

(Con información de Milenio)