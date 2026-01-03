Fuerte incendio en Denver moviliza a más de 100 bomberos y obliga a evacuar zonas

DENVER, COLORADO.- Un fuerte incendio que se desató en un edificio en construcción en Denver movilizó a más de 100 bomberos la noche del viernes 2 de enero, quienes trabajaron durante horas para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a estructuras cercanas.

El siniestro —clasificado como de cinco alarmas por las autoridades— ocurrió en un complejo de apartamentos en proceso de edificación ubicado en el sureste de la ciudad, y obligó al cierre de una vía pública importante en ambas direcciones mientras los cuerpos de emergencia realizaban sus tareas.

TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Maduro y su esposa llegan a los Estados Unidos

Robert Murphy, jefe de división de operaciones de los Bomberos de Denver, indicó que el equipo trabajó por más de dos horas tratando de controlar las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la naturaleza del material de construcción.

Hasta el momento no se han reportado lesionados entre los cuerpos de emergencia ni entre residentes de las áreas aledañas, señalaron las autoridades locales, aunque algunos habitantes de edificios cercanos fueron aconsejados a abandonar temporalmente sus viviendas debido al calor irradiado por el incendio.

TE PUEDE INTERESAR: Francia y Ecuador aplauden la captura de Nicolás Maduro por los Estados Unidos

La División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Colorado informó que el fuego también provocó “importantes cortes de energía” en la zona afectada, y que los bomberos permanecerían en el sitio durante la noche para extinguir puntos calientes y asegurar que no retomara fuerza.

Debido a la magnitud del siniestro, las autoridades habilitaron un refugio temporal en un centro de convenciones de la cercana localidad de Glendale para quienes necesitaran asistencia.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del incendio, y las investigaciones están en curso para descartar versiones preliminares y entender mejor cómo se originó el fuego en la obra en construcción. Con información de Milenio