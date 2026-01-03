Protestas sacuden Irán: ayatolá al mismo tiempo valida quejas y amenaza con aplastar disturbios

TEHRÁN, IRÁN.- El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, reconoció este sábado que las demandas económicas de quienes protestan en varias ciudades del país son “justas”, aunque advirtió que no habrá clemencia para los que calificó de “alborotadores” y llamó a las autoridades a colocar a estos últimos “en su sitio”.

El ayatolá hizo estas declaraciones durante un discurso con motivo de una festividad religiosa chiíta, donde indicó que los altos funcionarios, incluido el presidente y otros representantes del gobierno, están trabajando para resolver las dificultades económicas que enfrenta la nación, golpeada por sanciones internacionales y una severa depreciación de la moneda.

Las protestas, que comenzaron hace casi una semana, surgieron originalmente como expresiones de descontento por el aumento de los precios y el estancamiento económico, pero desde entonces se han ampliado para incluir demandas políticas y críticas más profundas al sistema.

Jamenei enfatizó que, si bien las autoridades deben dialogar con manifestantes, no consideró útil dialogar con quienes, a su juicio, incitan al desorden, y subrayó que esos grupos deben ser confrontados. Su mensaje incluyó retórica tradicional del liderazgo iraní de separar las quejas “legítimas” de las protestas de lo que calificó como intentos de desestabilizar el país.

Según cifras oficiales citadas por medios, al menos doce personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, incluidos miembros de los propios cuerpos de seguridad, en ciudades como Malekshahi.

Las protestas han tenido lugar en más de dos decenas de ciudades, con manifestantes inicialmente concentrados en zonas comerciales donde comerciantes y bazarís comenzaron las movilizaciones, que rápidamente se extendieron por diversas regiones.

El contexto de las manifestaciones es la profunda crisis económica que aqueja a Irán, con una inflación elevada, una fuerte depreciación del rial iraní y efectos persistentes de sanciones internacionales, factores que han alimentado el malestar social y la presión sobre el gobierno.

La respuesta de las autoridades ha sido una mezcla de reconocimiento limitado a las dificultades económicas y advertencias severas contra quienes se suman a protestas que, según el liderazgo, traspasan el marco de quejas económicas para convertirse en un desafío a la estabilidad del régimen. Con información de Agencias