Protestas sacuden Irán: ayatolá al mismo tiempo valida quejas y amenaza con aplastar disturbios

Noticias
/ 3 enero 2026
    Protestas sacuden Irán: ayatolá al mismo tiempo valida quejas y amenaza con aplastar disturbios
    La respuesta de las autoridades ha sido una mezcla de reconocimiento limitado a las dificultades económicas y advertencias severas contra quienes se suman a protestas. /FOTO: ESPECIAL

En medio de semanas de protestas por el costo de la vida y la crisis económica, el líder supremo de Irán dijo que las quejas son legítimas

TEHRÁN, IRÁN.- El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, reconoció este sábado que las demandas económicas de quienes protestan en varias ciudades del país son “justas”, aunque advirtió que no habrá clemencia para los que calificó de “alborotadores” y llamó a las autoridades a colocar a estos últimos “en su sitio”.

El ayatolá hizo estas declaraciones durante un discurso con motivo de una festividad religiosa chiíta, donde indicó que los altos funcionarios, incluido el presidente y otros representantes del gobierno, están trabajando para resolver las dificultades económicas que enfrenta la nación, golpeada por sanciones internacionales y una severa depreciación de la moneda.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que ‘el pueblo es libre’ tras captura de Nicolás Maduro en operación militar en Venezuela

Las protestas, que comenzaron hace casi una semana, surgieron originalmente como expresiones de descontento por el aumento de los precios y el estancamiento económico, pero desde entonces se han ampliado para incluir demandas políticas y críticas más profundas al sistema.

Jamenei enfatizó que, si bien las autoridades deben dialogar con manifestantes, no consideró útil dialogar con quienes, a su juicio, incitan al desorden, y subrayó que esos grupos deben ser confrontados. Su mensaje incluyó retórica tradicional del liderazgo iraní de separar las quejas “legítimas” de las protestas de lo que calificó como intentos de desestabilizar el país.

TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Maduro y su esposa llegan a los Estados Unidos

Según cifras oficiales citadas por medios, al menos doce personas han muerto en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, incluidos miembros de los propios cuerpos de seguridad, en ciudades como Malekshahi.

Las protestas han tenido lugar en más de dos decenas de ciudades, con manifestantes inicialmente concentrados en zonas comerciales donde comerciantes y bazarís comenzaron las movilizaciones, que rápidamente se extendieron por diversas regiones.

TE PUEDE INTERESAR: Francia y Ecuador aplauden la captura de Nicolás Maduro por los Estados Unidos

El contexto de las manifestaciones es la profunda crisis económica que aqueja a Irán, con una inflación elevada, una fuerte depreciación del rial iraní y efectos persistentes de sanciones internacionales, factores que han alimentado el malestar social y la presión sobre el gobierno.

La respuesta de las autoridades ha sido una mezcla de reconocimiento limitado a las dificultades económicas y advertencias severas contra quienes se suman a protestas que, según el liderazgo, traspasan el marco de quejas económicas para convertirse en un desafío a la estabilidad del régimen. Con información de Agencias

Temas


protestas

Localizaciones


Irán

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La captura de Nicolás Maduro detonó una oleada de posturas encontradas en el país.

México se divide por Maduro: condenas, respaldo y celebraciones tras acción de EU
En el lugar, los asistentes corearon consignas y exhibieron carteles contra la intervención.

Protestan en nueva Embajada de EU en CDMX por captura de Maduro
Donald Trump aseguró que la detención de Nicolás Maduro durante un operativo militar en Venezuela hizo “más seguro” al hemisferio occidental

Trump afirma que ‘el pueblo es libre’ tras captura de Nicolás Maduro en operación militar en Venezuela
Donald Trump asegura que ninguna otra nación podría haber realizado una operación como Estados Unidos

Donald Trump da conferencia de prensa tras ataque a Venezuela y captura de Nicolás Maduro
La líder opositora sostuvo que el movimiento democrático se encuentra preparado para hacer valer ese mandato y avanzar hacia la toma del poder.

Reaparece María Corina Machado y afirma que Edmundo González debe gobernar Venezuela como ‘legítimo presidente’
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Petro publicó en X que su gobierno había celebrado una reunión de seguridad nacional.

Colombia envía fuerzas armadas a frontera con Venezuela ante preocupación por afluencia de refugiados
Primera sacudida

Primera sacudida