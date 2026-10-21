El desarrollo urbano de La Paz abre debate sobre la participación de organizaciones civiles

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    El desarrollo urbano de La Paz abre debate sobre la participación de organizaciones civiles
    La participación de organizaciones civiles influye en las decisiones de desarrollo urbano en La Paz, Baja California Sur.

Las inconformidades de ejidatarios por instrumentos de ordenamiento territorial y los antecedentes publicados sobre organizaciones ciudadanas ponen sobre la mesa la transparencia en las decisiones públicas.

La participación de organizaciones civiles en las decisiones sobre desarrollo urbano, medioambiente y uso de suelo tiene presencia en Baja California Sur. En La Paz, los programas de planeación territorial han generado también diferencias entre autoridades, asociaciones y comunidades sobre la forma en que se definen las reglas para sus terrenos.

Uno de los antecedentes ocurrió durante la elaboración y aprobación de instrumentos de desarrollo urbano relacionados con El Sargento, La Ventana, Los Planes y otras comunidades del municipio. En septiembre de 2023, el semanario ZETA documentó una manifestación de habitantes y representantes ejidales de El Sargento que expresaron preocupación por posibles restricciones a los usos de suelo y cuestionaron la participación de intereses externos.

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En agosto de 2024, tras la aprobación de varios instrumentos de planeación por el Cabildo de La Paz, Meganoticias reportó nuevas inconformidades de ejidatarios que aseguraron que sus inquietudes no fueron atendidas suficientemente. Las autoridades municipales, por su parte, señalaron que el proceso había incluido talleres, sesiones de trabajo y consulta pública desde 2023.

En la conversación participó también Cómo Vamos La Paz, observatorio ciudadano que trabaja asuntos de territorio, movilidad y políticas públicas. En declaraciones recogidas por Tribuna de México durante la consulta de 2023, Gabriela Ramírez, coordinadora de su programa de Territorio, destacó la importancia de que los habitantes presentaran propuestas para los instrumentos de planeación.

En otra entrevista publicada por Meganoticias en agosto de 2024, Ramírez explicó que establecer una zonificación urbana no cambia, por sí mismo, la tenencia de la tierra. La diferencia entre esa explicación técnica y las preocupaciones expresadas por algunos ejidatarios muestra la importancia de contar con información accesible y mecanismos de diálogo durante estos procesos.

La discusión sobre Cómo Vamos La Paz tuvo otro episodio en septiembre de 2025. Al Momento retomó una publicación de Peninsular Digital que vinculaba al observatorio con una presunta iniciativa de formación de un partido político local. Se trata de señalamientos periodísticos que no permiten, por sí solos, afirmar que la organización se hubiera transformado en partido ni que existiera un registro partidista acreditado.

Los antecedentes muestran un debate más amplio sobre las responsabilidades de autoridades y organizaciones que participan en decisiones territoriales. Las asociaciones civiles pueden aportar información y propuestas, mientras que las inquietudes de propietarios, ejidatarios y habitantes requieren procesos transparentes, respuestas verificables y oportunidades reales de participación.

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En Baja California Sur, donde el crecimiento turístico, la disponibilidad de agua, la conservación ambiental y la propiedad de la tierra forman parte de la conversación pública, conocer quién participa, qué propone y cómo se toman las decisiones resulta esencial para construir acuerdos sobre el desarrollo.

Fuentes consultadas
• Semanario ZETA (19 sep. 2023). Protesta de habitantes de El Sargento sobre el PDU.

• Meganoticias (6 ago. 2024). Inconformidades de ejidatarios y declaraciones de Cómo Vamos La Paz.

• Tribuna de México (3 oct. 2023). Consulta pública y participación de Cómo Vamos La Paz.

• Ayuntamiento de La Paz (2 ago. 2024). Aprobación de instrumentos de desarrollo urbano.

• Al Momento (4 sep. 2025). Versión periodística sobre una presunta iniciativa partidista.

• Cómo Vamos La Paz. Instrumentos públicos de planeación territorial.

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Mariana Paz

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Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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