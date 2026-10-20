La nueva industria necesita talento: ¿está Sinaloa preparado?

En el sector marítimo, esa transformación ya tiene expresiones concretas. Lloyd’s Register publicó en octubre una guía sobre la adaptación de embarcaciones para utilizar combustibles alternativos y tecnologías de ahorro energético. El documento señala que estos cambios requieren revisar sistemas de almacenamiento, compatibilidad de motores, seguridad, procedimientos operativos y capacitación de tripulaciones.

Cuando se habla del futuro industrial, la atención suele centrarse en nuevas plantas, maquinaria y grandes inversiones. Pero detrás de cada operación moderna hay una necesidad menos visible: personas capaces de instalar, mantener y operar tecnologías cada vez más especializadas.

La modernización de terminales también modifica los perfiles que necesitan las empresas. En Lázaro Cárdenas, la expansión de instalaciones automatizadas y electrificadas, documentada por T21, muestra cómo la infraestructura portuaria incorpora sistemas digitales que demandan habilidades técnicas para su operación y mantenimiento.

Estas tendencias abren espacio para ocupaciones relacionadas con ingeniería, automatización, instrumentación, mantenimiento electromecánico, logística, seguridad industrial y control de procesos. No se trata de afirmar que todas estas vacantes ya existen en Sinaloa, sino de identificar capacidades que adquieren importancia en distintos sectores industriales.

El reto coincide con una discusión más amplia sobre competitividad. El Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) evalúa la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión. Entre los elementos que destaca se encuentran la calidad del empleo, la infraestructura, la formación de capital humano y la sofisticación productiva.

Para Sinaloa, fortalecer estas condiciones significa mirar más allá del número de puestos de trabajo anunciados. También importa que las personas puedan acceder a capacitación pertinente, que las empresas encuentren proveedores y especialistas locales y que las oportunidades se traduzcan en empleos formales.