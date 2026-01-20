‘El doble en 12 años’: Robledo asegura meta de 45 mil camas del IMSS para 2030

CDMX.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que en dos sexenios de la llamada 4T se habrá duplicado el número de camas hospitalarias, con una meta de 45 mil para 2030.

La información fue presentada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Robledo reportó que, en seis años, el Instituto sumó 3 mil 944 camas de hospitalización y que, en lo que va del actual sexenio, se han agregado 776 más.

En ese contexto, el funcionario explicó que el objetivo hacia 2030 es incorporar 6 mil 173 camas nuevas y planteó la lectura del crecimiento en términos comparativos con periodos anteriores.

“La meta es llegar a 45 mil camas en 2030, es decir, 10 mil camas más para la atención en el Seguro Social... de 2018 a 2024... se sumaron 3 mil 944 camas más y al momento llevamos ya 776 camas... vamos a sumar 6 mil 173 camas más al IMSS”, señaló.

Como antecedente del balance de obras, Robledo recordó que en esta administración se han inaugurado cinco hospitales: Ciudad Juárez, Chihuahua; Ensenada, Baja California; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Carmen Serdán, Puebla; y Zaragoza, en la Ciudad de México.

El director del IMSS agregó que, cuando algunas unidades “se perdieron”, sus camas dejaron de contabilizarse y que, con la operación de instalaciones recuperadas, esas camas vuelven a la contabilidad de atención y refuerzan la infraestructura en regiones consideradas estratégicas.

En el plano institucional, indicó que el Instituto alista la apertura de seis unidades adicionales en los próximos seis meses, con equipamiento de última generación, servicios de alta especialidad y plantillas integrales de personal, como parte del plan hacia 2030. Con información de El Universal