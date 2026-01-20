‘El doble en 12 años’: Robledo asegura meta de 45 mil camas del IMSS para 2030

Noticias
/ 20 enero 2026
    ‘El doble en 12 años’: Robledo asegura meta de 45 mil camas del IMSS para 2030
    Zoé Robledo planteó la lectura del crecimiento en términos comparativos con periodos anteriores. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Con cifras del avance y una meta, el IMSS puso sobre la mesa el tamaño del plan hospitalario: más camas, nuevas unidades y una comparación directa con lo realizado antes

CDMX.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que en dos sexenios de la llamada 4T se habrá duplicado el número de camas hospitalarias, con una meta de 45 mil para 2030.

La información fue presentada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde Robledo reportó que, en seis años, el Instituto sumó 3 mil 944 camas de hospitalización y que, en lo que va del actual sexenio, se han agregado 776 más.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres avanzan en ingeniería en México: SEP reporta 57% de cédulas y títulos en 2025

En ese contexto, el funcionario explicó que el objetivo hacia 2030 es incorporar 6 mil 173 camas nuevas y planteó la lectura del crecimiento en términos comparativos con periodos anteriores.

“La meta es llegar a 45 mil camas en 2030, es decir, 10 mil camas más para la atención en el Seguro Social... de 2018 a 2024... se sumaron 3 mil 944 camas más y al momento llevamos ya 776 camas... vamos a sumar 6 mil 173 camas más al IMSS”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales

Como antecedente del balance de obras, Robledo recordó que en esta administración se han inaugurado cinco hospitales: Ciudad Juárez, Chihuahua; Ensenada, Baja California; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Carmen Serdán, Puebla; y Zaragoza, en la Ciudad de México.

El director del IMSS agregó que, cuando algunas unidades “se perdieron”, sus camas dejaron de contabilizarse y que, con la operación de instalaciones recuperadas, esas camas vuelven a la contabilidad de atención y refuerzan la infraestructura en regiones consideradas estratégicas.

En el plano institucional, indicó que el Instituto alista la apertura de seis unidades adicionales en los próximos seis meses, con equipamiento de última generación, servicios de alta especialidad y plantillas integrales de personal, como parte del plan hacia 2030. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

