El horario fragmentado, nueva era tras la pandemia

Para muchas de las personas que trabajan de manera remota, el horario de 9 a 5 se ha convertido en algo más fragmentado. Un horario típico podría verse así: de 9 a 2, y luego de 7 a 10. Luego, a veces, otros cinco minutos, de donde sea que puedan sacarse.

Cuando el coronavirus trastornó los espacios laborales en 2020, lo que dejó a cerca de 50 millones de personas trabajando desde casa en mayo, la jornada laboral tal como la conocíamos también experimentó cambios radicales. Las mañanas se volvieron menos agitadas. Las tardes se convirtieron en tiempo de cuidado de los niños. Algunos agregaron un tercer turno a sus tardes, lo que los investigadores de Microsoft llaman el “tercer pico” de productividad, después de los avances de media mañana y después del almuerzo. Ya que el diez por ciento de los estadounidenses todavía trabaja desde casa y algunas empresas adoptan el trabajo remoto de forma permanente, las empresas se esfuerzan por adaptarse a una nueva comprensión de las horas de trabajo.

El enfoque más disperso de la programación del trabajo ha generado enormes ventajas para los padres, junto con algunas nuevas fuentes de estrés. Lo que está claro es el cambio: la jornada laboral ha comenzado a parecerse menos a un solo monte que escalar y más a una montaña rusa.

Saltar de la cama: de 6:30 a 10 AM

Las mañanas solían significar duchas con ojos llorosos. Maquillaje para disimular las ojeras. Correr hacia la puerta, niños infelices a cuestas. Para los trabajadores remotos, esa agitación se fue junto con sus viajes al trabajo.

6:30 AM. Cuando Jennifer DeVito, de 33 años, oye sonar la alarma, siente un pánico momentáneo, una reliquia de los tiempos previos a la pandemia, cuando se habría levantado a las 4:10 AM para tomar un transbordador desde Sacramento, California, hasta Santa Clara, donde trabaja en una empresa de tecnología. Liberada de su viaje al trabajo, como tantos estadounidenses que solían dedicar casi 54 minutos al tránsito diario, ahora puede tener más horas de sueño.

“La presión de utilizar cada segundo se ha ido”, comentó DeVito. “Hacía mucho tiempo que no me sentía como yo misma”.

7:05 AM. Kristen Hermanson no quiere que sus hijos sientan que se están despertando en el lado equivocado de la cama, por lo que intenta alegrarles las mañanas frotándoles la espalda y haciéndoles cosquillas en los pies. Su hijo, que tiene autismo, es melindroso con el desayuno, pero devora el tocino que ella prepara. Deja a sus hijos en la escuela a las 8:02 a. m. y luego sale a correr antes de que sus llamadas comiencen a las 9 AM.

“¡Duermo casi ocho horas cada noche!”, dijo Hermanson, quien trabaja en el sector del entretenimiento en Los Ángeles. “Eso es inaudito. Mi médico siempre me decía: ‘Tienes que dormir más’”.

7:30 AM. Michelle Flamer, de 65 años, que trabaja para el gobierno de la ciudad de Filadelfia, a veces se pasea por su cocina después de despertarse e inmediatamente comienza a trabajar. ¿Por qué no? No sale de casa, así que no hay necesidad de bañarse todavía. A veces piensa, desconcertada, en todas las tareas que solían encajar en su mañana, como leer devocionales bíblicos, alimentar a sus mascotas y subirse al tren. “Es increíble lo mucho que puedes lograr levantándote alrededor de las 6:30 y saliendo corriendo por la puerta un poco antes de las 9”, dijo con una sonrisa.

10 AM. Para muchos padres que trabajan desde casa, especialmente las madres, las horas de media mañana son un periodo de intensa productividad.

“Por la mañana, puedo hacer muchas cosas a fuerza de intención”, comentó Laura Bisberg, de 37 años, que trabaja en una imprenta universitaria en Nueva York. “Mi energía comienza a decaer después del almuerzo”.

Trabajar desde casa ha significado más libertad para prestar atención a esos patrones, y el 80 por ciento de los trabajadores remotos e híbridos dicen que son igual o más productivos fuera de la oficina que en la oficina, según el Work Trend Index de Microsoft.

Almuerzo hasta la salida de clases: de las 12:45 a las 5PM

Para los padres, las tardes en la oficina a menudo significaban preguntas de alta presión: ¿podré salir a tiempo para recoger a los niños del colegio? Trabajar desde casa y ocuparse del cuidado de los niños después de comer ha reforzado la sensación de que la oficina no se adaptaba a las necesidades de los cuidadores. “Está estructurada en torno a la expectativa de que la gente no tiene familia”, señaló Phyllis Moen, socióloga de la Universidad de Minnesota. “Hemos visto a perros y niños deambulando por las pantallas de la gente. Desaparecen de nuevo cuando se vuelve a trabajar de manera presencial”.

2:50 PM. Para Hermanson, la mejor parte de desconectarse para poder ir a recoger a su hijo en la escuela es el momento en que lo escucha gritar: “¡Mamá, estás aquí!”. Luego le pregunta sobre sus clases: “¿Qué aprendiste? ¿Con quién jugaste?”. Antes de la pandemia, tenía que esperar hasta la noche para preguntarle cómo estaba y las respuestas eran monosilábicas: “Bien”.

3:15 PM. Terminó el primer turno de la jornada laboral de Bisberg. Sus hijos están en casa después de ir a la escuela y ella ha llegado a su punto de improductividad posterior al almuerzo, por lo que centra su atención en los juegos. A sus hijos les encanta jugar a Silly Street, lo que implica realizar una serie de tareas tontas: actuar como un mono, chocar las manos con todos en la sala, un cambio radical del tipo de tareas que llenaban las tardes de su oficina.

“Solía trabajar de manera muy ardua para poder hacerlo todo”, comentó Bisberg. “Cuando estaba en el trabajo, no estaba pensando en los niños. En el momento en que me iba, pensaba: ‘Está bien, me voy a casa con mis hijos’. No traje nada de trabajo a mi vida hogareña y no traje nada de casa a mi vida laboral. Ahora todo está más mezclado”.

4:30 PM. Kathryn Beaumont Murphy, de 47 años, abogada en Filadelfia, ahora ocasionalmente acepta tareas de transporte compartido por la tarde. Claro, al mismo tiempo, revisa correos electrónicos en un estacionamiento. Sus hijos se quejan de que ella pasa todo el tiempo conectada al trabajo, pero Beaumont Murphy se siente aliviada de que al menos estén físicamente pasando tiempo juntos.

“El mayor punto de tensión es que mis hijos dicen: ‘Siempre estás trabajando’”, aseguró. “Mientras que siento que estoy mucho más concentrada en el trabajo cuando estoy en la oficina”.

tardes son para el correo: 7:30 hasta el amargo final

Para algunos trabajadores, regresar a casa al final del día solía significar instalar una barrera en la vida laboral: los dispositivos estaban apagados, Netflix estaba encendido. Ahora que el hogar es la oficina, el trabajo puede filtrarse fácilmente a través de las grietas.

7:30 PM. Las tardes y las noches se confunden para Flamer. Su jornada laboral es a veces de trece o catorce horas. Solía levantarse del escritorio de su oficina antes de las 6:30 p. m. para tomar el tren a casa. Ahora, debido a que está sentada en su cocina, no hay un punto obvio en el cual apagar su computadora.

8:45 PM. Bisberg acuesta a sus hijos y se dispone a pasar el último turno de su jornada laboral. Algunos de sus compañeros de equipo también están en línea.

Esta actividad nocturna tardía es el llamado tercer pico: el turno adicional de personas que se tomaron un descanso en el día para cuidar a los niños o simplemente se sienten obligadas a seguir enviando correos electrónicos porque sus bandejas de entrada continúan llenas. El tiempo dedicado a trabajar fuera del horario tradicional ha aumentado un 28 por ciento desde marzo de 2020, según datos de los usuarios de Microsoft Teams, y el trabajo de fin de semana ha aumentado un catorce por ciento.

Soñar con dormir: de la medianoche al amanecer

Para algunas personas, la nueva jornada laboral es de 9 AM hasta casi las 5 AM.

2:45 AM. Hace poco Beaumont Murphy se encontró despierta en medio de la noche de un martes, mientras sus colegas escribían un correo electrónico que ella programó para enviar a las 8 a. m. Ya no siente la presión de saltar de la cama a las 5:30 a. m. para hacer ejercicio. Pero tampoco se siente capaz de dejar su trabajo al final del día. Ahora que lo pienso, ¿cuándo es el final del día?

7:30 AM. DeVito inicia sesión. Se enfrenta a una avalancha de 30 correos electrónicos que se habían enviado durante la noche.