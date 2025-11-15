El Nacional Monte de Piedad mantendrá huelga; 302 sucursales seguirán cerradas

/ 15 noviembre 2025
    El Nacional Monte de Piedad mantendrá huelga; 302 sucursales seguirán cerradas
    Señalan que continuará informando sobre los medios de pago y los canales de atención disponibles durante el periodo del paro. /FOTO: ESPECIAL

La institución informa que las prendas empeñadas están seguras en bóvedas y habilita canales alternativos para pagos, mientras el proceso de huelga se califica ante autoridades laborales

CDMX.- El Nacional Monte de Piedad informó que tras la votación de sus trabajadores realizada del 12 al 14 de noviembre, decidieron mantener la huelga, por lo que sus 302 sucursales en todo el país permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

En un comunicado dirigido a sus clientes, la institución reiteró que las prendas empeñadas se encuentran resguardadas en sus bóvedas, bajo estrictas medidas de seguridad. Asimismo, aseguró que continuará informando sobre los medios de pago y los canales de atención disponibles durante el periodo del paro.

El origen del conflicto laboral se remonta al 1 de octubre, cuando el sindicato denunció el incumplimiento de un acuerdo firmado en 2024. Entre los señalamientos se incluye que la administración intentó liquidar el contrato colectivo de trabajo, lo que generó la movilización de los empleados.

La huelga en el Monte de Piedad ha impactado de lleno a miles de usuarios que utilizan el servicio de empeño, pues aunque las sucursales están cerradas, las obligaciones como refrendos y pagos siguen activas.

El portal oficial de la institución señala que debido a la suspensión temporal del servicio se extenderán las fechas de comercialización de las prendas empeñadas desde el 25 de septiembre de 2025 en adelante.

Los clientes tienen habilitados medios alternativos para realizar sus pagos o refrendos: la aplicación Mi Monte, su versión web, banca en línea, tiendas Oxxo y SPEI. Sin embargo, el retiro físico de las prendas está condicionado a la reapertura de sucursales.

La institución laborará en coordinación con el sindicato para reincorporar sus operaciones lo antes posible. Mientras tanto, subrayó que mantiene su compromiso de proteger las prendas de los usuarios y de mantener comunicación permanente con el público. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

