Incinera FGR más de mil 600 kilos de cocaína en Acapulco como parte del combate al narco

ACAPULCO, GRRO.- La Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), llevó a cabo la incineración de más de mil 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero. Las autoridades informaron que el cargamento estaba relacionado con una carpeta de investigación por delitos contra la salud.

El desmantelamiento del cargamento se realizó en un operativo coordinado que incluyó peritos de la Agencia de Investigación Criminal especializados en química y fotografía forense, agentes de la Policía Federal Ministerial y personal de la Semar. La diligencia contó con la certificación del Órgano Interno de Control, que verificó el material asegurado y su destrucción conforme a protocolos.

TE PUEDE INTERESAR: Miles de michoacanos exigen paz y justicia para Carlos Manzo durante protesta en Morelia

Las autoridades federales señalaron que esta acción forma parte de una estrategia permanente para debilitar las estructuras operativas de grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas en la región costera del Pacífico y en rutas de alta incidencia.

El operativo también refuerza la presencia del estado en zonas consideradas de alto riesgo para la movilidad de cargamentos ilícitos. De acuerdo con los informes oficiales, la acción sirve como disuasión ante el crecimiento de la industria del narcotráfico en Guerrero.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes de la Generación Z toman la Macroplaza en Monterrey, Nuevo León

La FGR no detalló el origen específico de los cargamentos ni vinculó la destrucción a un cartel en particular. Sin embargo, el peso y volumen del estupefaciente indican una operación de gran escala. Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos de inteligencia para cortar las cadenas de abastecimiento al crimen organizado.

El puerto de Acapulco es considerado un punto clave para el tránsito de drogas hacia el territorio nacional e internacional. Al ejecutar esta incineración, las fuerzas de seguridad buscan mandar un mensaje claro de que el estado mexicano está dispuesto a intervenir y desmantelar rutas de ingreso y salida de estupefacientes.

El hallazgo y destrucción de más de una tonelada de cocaína representan un logro significativo en el contexto de la lucha contra el narcomenudeo y el tráfico mayorista. No obstante, expertos señalan que la efectividad de este tipo de acciones depende de la continuidad operativa y la persecución de las redes criminales detrás de estos envíos. Con información de El Universal