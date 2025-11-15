Miles de michoacanos exigen paz y justicia para Carlos Manzo durante protesta en Morelia

México
/ 15 noviembre 2025
    Miles de michoacanos exigen paz y justicia para Carlos Manzo durante protesta en Morelia
    Miles de michoacanos exigen paz y justicia para Carlos Manzo durante protesta en Morelia FOTO: CUARTO OSCURO | Rogelio Morales Ponce

Autoridades no registraron incidentes o enfrentamientos durante la marcha y protesta

La marcha y manifestación por la paz en Morelia, subió de tono para exigir al unísono de los asistentes, paz en el país, justicia para Carlos Manzo e incluso revocación de mandato.

Al final de la manifestación, hubo enfrentamientos y agresiones a periodistas como la registrada contra Liliana Jiménez, quien resultó con una herida en la frente. Hay por lo menos una persona detenida.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo

La caravana de cerca de 9 mil personas, estimación de las autoridades de tránsito, salió de la Plaza Morelos, hacia el centro histórico de la capital michoacana.

La marcha recorrió el Acueducto y la avenida Madero Oriente, hasta llegar a las afueras de Palacio de Gobierno, donde la manifestación se alargó hasta las 14:30 horas.

Las corporaciones policiales confirmaron que no se registraron incidentes durante el recorrido y protestas de los asistentes que, además de los jóvenes de la Generación Z, iban otros muchos más en familia y vestidos de blanco.

TAMBIÉN MARCHARON EN ZAMORA Y URUAPAN

Las primeras manifestaciones y marchas por la paz, en Michoacán, arrancaron casi de manera simultánea en los municipios de Uruapan y Zamora.

En Uruapan, vestidos de blanco, los asistentes salieron de una plaza comercial y se dirigen al centro histórico.

En esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana, se realizará otra marcha convocada para salir del Paseo Lázaro Cárdenas, también a la Plaza Morelos, donde hace dos semanas fue asesinado a tiros el alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

TE PUEDE INTERESAR: Manifestantes de la Generación Z toman la Macro plaza en Monterrey, Nuevo León

En Zamora, la ciudadanía, también vestida de blanco, se congregó en la Glorieta 5 de Mayo y recorrió las principales avenidas, para llegar al centro de esa ciudad. Durante ambas manifestaciones, los asistentes exigieron paz y también, justicia para Carlos Manzo.

Temas


protestas
marchas
Manifestaciones

Localizaciones


Michoacán
Morelia

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado.

Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025.

Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO:

EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos de Alemania, Italia y Grecia.

Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas