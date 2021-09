“El que nada debe, nada teme”, dice AMLO a científicos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que sí existe una indagatoria contra científicos, la cual fue interpuesta por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes se les acusa de mal manejo de recursos.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, el mandatario mexicano refirió a dichos científicos que “el que nada debe, nada teme“, y que su gobierno no fabrica delitos contra ningún ciudadano.

Tengo entendido que sí (hay una investigación), porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo esto lo va a resolver el juez, y el que nada debe nada teme”, externó.

“Es que tenemos que combatir la corrupción por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción, eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción, eso dio al traste con todo y nosotros tenemos que acabar con la corrupción, en todos lados”, argumentó.

Diversos medios de comunicación han detallado que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por recibir recursos públicos durante la pasada Administración Federal, de quienes ya se solicitó órdenes de aprehensión ante un juez.

Los ex servidores públicos están acusados por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Al respecto, López Obrador aseguró claro que quien no ha cometido ningún delito, no tiene por qué preocuparse de nada, pero que, en su deber, tiene que “purificar” la vida pública en México.

Tenemos que purificar la vida pública, y el que no tiene ningún delito no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan, puede ser que legalmente cometen una injusticia pero se denuncia y no vamos a dejar de estarle pidiendo a la Judicatura del poder Judicial que actúe”, externó.