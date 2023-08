¿El triunfo de Javier Milei significa el fin del peronismo en Argentina?

En Argentina, siguen sorprendidos por el triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), ya que no solo ha sido el candidato más votado, por qué no solo no tenía rivales dentro de su propio partido, sino que ha superado el bloque de Juntos por el Cambio y a las opciones peronistas.

La diferencia ha sido mínima, pero eso no cambia la magnitud de la victoria de Milei, que ha conseguido el 30,09% de los votos; por delante de la suma de los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que llegaron al 28,27%; y de los peronistas de Unión por la Patria, Sergio Massa y Juan Grabois, que se quedan en el 27,22%.

Se trata de un candidato que llega de fuera de los partidos tradicionales –es economista y hasta su salto a la política cobró fama por sus apasionadas y contundentes intervenciones televisivas–, con un mensaje contra la casta política, pero también y sobre todo contra el peso del Estado en la economía del país y las vidas de los argentinos. Su programa incluye propuestas tan insólitas para Argentina –o España– como “dinamitar el Banco Central para acabar con la inflación y dolarizar la economía”.