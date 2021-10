Elemento de la Guardia Nacional acosó sexualmente a niña de 12 años y lo exhiben en redes (video)

Un elemento de la Guardia Nacional fue exhibido en redes sociales por acosar sexualmente a una menor de 12 años de edad mientras se encontraba en una tienda departamental en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en la alcaldía de Tlalpan en donde el padre denunció mediante un video el acoso que sufrió la menor por parte del uniformado.

“Ahorita me dice la niña: ay estoy temblando porque me está insistiendo con el número de teléfono, entonces, no se vale lo que están haciendo, y es menor de edad, tiene 12 años”, reclamó el hombre que grababa el video al oficial de mayor rango que se encontraba en el lugar.