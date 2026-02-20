Embajador Johnson advierte a criminales tras sanciones a red ligada al CJNG en Vallarta

CDMX.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra una red de fraude de tiempos compartidos vinculada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Puerto Vallarta, envían “un mensaje claro” a los responsables y a quienes los respaldan.

Luego de las acciones coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la OFAC, el diplomático sostuvo que el objetivo es que los implicados “rendirán cuentas”, al referirse a la ruta financiera del esquema señalado por autoridades estadounidenses.

“Juntos, en ambos lados de la frontera, estamos desmantelando redes criminales completas en cada etapa y en cada eslabón de la cadena, desde operadores hasta financiadores, lavadores de dinero y facilitadores”, señaló Johnson en un mensaje público.

Añadió que se trata de “un frente común” con “aplicación firme de la ley”, y concluyó: “La justicia prevalecerá”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la acción fue dirigida contra Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como contra cinco personas y 17 empresas mexicanas asociadas con la red.

De acuerdo con la información difundida por esa dependencia, varias de las personas y entidades sancionadas se ubican en Puerto Vallarta o en zonas cercanas, donde se identificó la operación de la red señalada por fraude vinculado a tiempos compartidos.

Las sanciones de OFAC se enmarcan en medidas de carácter financiero con las que Estados Unidos busca restringir operaciones y transacciones de personas y empresas asociadas con actividades ilícitas, incluyendo esquemas de fraude.