En Consejo Nacional, Durazo llama a blindar alianza con PT y PVEM y frenar ataques entre aspirantes

CDMX.- En el arranque del Consejo Nacional de Morena, el presidente de ese órgano, Alfonso Durazo, llamó a cuidar la alianza del partido con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, al afirmar que no se trata de una “simple suma de votos” y que “está en juego el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Durazo, también gobernador de Sonora, sostuvo que la coalición con ambos partidos debe entenderse como un acuerdo estratégico para fortalecer la capacidad del movimiento y avanzar en la transformación nacional.

“Cuidar la coalición con nuestros partidos hermanos Partido Verde y Partido del Trabajo no es una simple suma de votos, sino un entendimiento estratégico para fortalecer la capacidad de nuestro movimiento, para impulsar la transformación nacional. Frente a ese objetivo, así es, frente a ese objetivo, todos somos imprescindibles”, afirmó.

En ese mismo marco, el dirigente pidió a quienes aspiran a candidaturas rumbo a la elección de 2027 evitar denostar al movimiento o a otros aspirantes, al señalar que ese tipo de confrontación afecta al partido desde dentro.

“Debemos asumir que las reglas no son un obstáculo, sino la base de una vida interna, democrática y ordenada y que cumplirlas asegura precisamente equidad, certeza y confianza entre la militancia y ante la ciudadanía”, señaló.

Durazo agregó que, a su juicio, la disciplina partidaria no implica uniformidad, sino respetar los acuerdos del Consejo Nacional, y remarcó que Morena ya no actúa como oposición, sino como “un eje de la gobernabilidad del país”.

En esta jornada se prevé que los 324 consejeros nacionales de Morena aprueben las reglas para poder ser candidato del partido en la elección intermedia de 2027, con el objetivo de ordenar el proceso interno y reducir tensiones en la contienda por posiciones.