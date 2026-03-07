En Consejo Nacional, Durazo llama a blindar alianza con PT y PVEM y frenar ataques entre aspirantes

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 7 marzo 2026
    En Consejo Nacional, Durazo llama a blindar alianza con PT y PVEM y frenar ataques entre aspirantes
    Sostiene que la coalición con ambos partidos debe entenderse como un acuerdo estratégico para fortalecer la capacidad del movimiento. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alfonso Durazo

Organizaciones


Morena

En la antesala de 2027, el partido busca fijar reglas para su competencia interna y ordenar la disputa por candidaturas

CDMX.- En el arranque del Consejo Nacional de Morena, el presidente de ese órgano, Alfonso Durazo, llamó a cuidar la alianza del partido con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, al afirmar que no se trata de una “simple suma de votos” y que “está en juego el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

Durazo, también gobernador de Sonora, sostuvo que la coalición con ambos partidos debe entenderse como un acuerdo estratégico para fortalecer la capacidad del movimiento y avanzar en la transformación nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Los buscaban desaparecidos y los localizaron en las filas de grupo delicitivo, en Nuevo León

Cuidar la coalición con nuestros partidos hermanos Partido Verde y Partido del Trabajo no es una simple suma de votos, sino un entendimiento estratégico para fortalecer la capacidad de nuestro movimiento, para impulsar la transformación nacional. Frente a ese objetivo, así es, frente a ese objetivo, todos somos imprescindibles”, afirmó.

En ese mismo marco, el dirigente pidió a quienes aspiran a candidaturas rumbo a la elección de 2027 evitar denostar al movimiento o a otros aspirantes, al señalar que ese tipo de confrontación afecta al partido desde dentro.

TE PUEDE INTERESAR: Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

“Debemos asumir que las reglas no son un obstáculo, sino la base de una vida interna, democrática y ordenada y que cumplirlas asegura precisamente equidad, certeza y confianza entre la militancia y ante la ciudadanía”, señaló.

Durazo agregó que, a su juicio, la disciplina partidaria no implica uniformidad, sino respetar los acuerdos del Consejo Nacional, y remarcó que Morena ya no actúa como oposición, sino como “un eje de la gobernabilidad del país”.

En esta jornada se prevé que los 324 consejeros nacionales de Morena aprueben las reglas para poder ser candidato del partido en la elección intermedia de 2027, con el objetivo de ordenar el proceso interno y reducir tensiones en la contienda por posiciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Alfonso Durazo

Organizaciones


Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal
El segunda base de la Selección Mexicana sufrió una lesión que lo margina del evento mundial.

Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial
Carlos Vela volvió a la órbita del equipo angelino junto a un grupo de inversionistas que adquirió una participación en el club de la MLS

Carlos Vela: vuelve el goleador a Los Angeles FC, pero ahora como dueño