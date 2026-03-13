‘En esta no’: Sheinbaum frena a Gallardo por candidatura de su esposa y advierte contra nepotismo

MANZANILLO, COL.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que, aunque mantiene coincidencias en diversos temas con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, no comparte su postura respecto a impulsar una eventual candidatura de su esposa, Ruth González Silva, para la gubernatura de la entidad.

Durante su conferencia en Manzanillo, Colima, la mandataria federal fue cuestionada sobre las declaraciones del gobernador potosino, quien aseguró que una candidatura de su esposa no constituiría nepotismo.

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En respuesta, Sheinbaum subrayó que su gobierno ha impulsado iniciativas para evitar que familiares directos sucedan de manera inmediata a funcionarios en cargos de elección popular. “Con el gobernador de San Luis Potosí estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esta no”, señaló.

Recordó que envió al Congreso una iniciativa para prohibir que un familiar directo releve de forma inmediata a otro en un cargo público, y ejemplificó que, si un presidente municipal concluye su gestión, un familiar tendría que esperar al menos tres años para competir por el mismo puesto.

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La Presidenta explicó que la propuesta busca evitar la presunción de uso de recursos o influencia pública en favor de familiares, así como frenar prácticas que han permitido que cargos públicos permanezcan dentro de una misma familia durante varios periodos consecutivos.

Mencionó casos ocurridos en distintas entidades del país donde hermanos, esposos o hijos se han sucedido en gubernaturas o presidencias municipales, y afirmó que esa dinámica suele generar rechazo ciudadano. “En general la gente no está de acuerdo en que se quede en la misma familia por muchos años; quiere que haya cambio”, expresó.

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Asimismo, recordó que su iniciativa también contemplaba eliminar la reelección inmediata de legisladores y alcaldes; sin embargo, indicó que el Congreso aprobó que esas medidas entren en vigor hasta 2030 y no en 2027, como originalmente propuso el Ejecutivo.

Sheinbaum precisó que su postura no se relaciona con la capacidad personal de alguna aspirante, sino con un criterio político. “No digo si es buena o no la candidata, sino sencillamente porque hay cosas que no deben ser”, concluyó.