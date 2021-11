En México nunca será obligatoria vacunación contra COVID-19, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no hará obligatoria la vacunación contra COVID-19 para todas las personas que vivan en territorio mexicano, tal y como ha sucedido en algunos países de Europa ante la cuarta ola de contagios.

En la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional, López Obrador dijo respetar a quienes no se quieren aplicar la vacuna contra COVID-19; sin embargo, afirmó que su Gobierno tiene un plan para convencer a quienes tienen este pensamiento.

“Hay países de Europa que ahora quieren hacer obligatoria la vacuna, porque argumentan de que la vacuna protege y en efecto, ya está demostrado”, refirió.

Más para leer: El 85 por ciento de los mexicanos ya está vacunado contra el COVID-19: López-Gatell

Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación, no, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza, el pueblo de México, estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo, la gente se está vacunando y cada vez avanzamos más. Ya estamos en el 85 por ciento y vamos a rebasar al 90 por ciento, porque tenemos un plan para convencer a los rezagados”, argumentó.

Los nuevos contagios por coronavirus en las últimas semanas en Europa han llevado a diversas restricciones como en Austria, donde se ha impuesto a obligatoriedad de la vacuna o exigencia de un certificado de tener la pauta completa. Además, en Alemania ya se debate implementar esta medida.

Te podría interesar: Protestan y desatan caos en Bruselas contra medidas COVID por repunte de contagios

El jefe del Ejecutivo federal mexicano expresó que hay comunidades a las cuales no ha podido llegar el Gobierno Federal para aplicar el fármaco contra COVID-19.

Hay quienes no quieren vacunarse y hay que respetarles, pero hay quienes no se han vacunado porque no hemos llegado a sus comunidades, y ellos no pueden salir a donde están los centro de vacunación. Hemos llegado a miles de comunidades, pero son alrededor de 200 mil pequeñas comunidades, estamos viendo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, entonces todavía tenemos que seguir ampliando la vacunación, llegar a todos”, dijo.

“Llegó el invierno y tenemos que llegar protegidos, no confiarnos, afortunadamente ha estado bajando la pandemia, pero tenemos que vacunarnos todos”, reiteró.

Con información de medios