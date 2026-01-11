Entregan a EU a tres acusados de homicidio; uno habría matado a su cónyuge

Noticias
/ 11 enero 2026
    Entregan a EU a tres acusados de homicidio; uno habría matado a su cónyuge
    Los extraditados fueron puestos a disposición de agentes estadounidenses para su traslado. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La Fiscalía concretó entregas internacionales por delitos graves, como parte de los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, en causas penales distintas, extraditó al Gobierno de Estados Unidos a tres hombres requeridos por su presunta participación en el delito de homicidio.

De acuerdo con la FGR, en el primer caso fue entregado Samuel Ibarra Cleto, requerido por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, por hechos que señalan que, tras una discusión, posiblemente disparó un arma de fuego contra una persona, provocándole la muerte.

En un segundo expediente, Francisco de Hoyos Moncada fue solicitado por la Corte del Distrito 111 del Condado de Webb, Texas, al ser señalado como probable responsable del homicidio de su cónyuge, a quien presuntamente apuñaló.

En la tercera causa penal, el Tribunal del Distrito 188 del Condado de Gregg, Texas, requirió a José Amaro Olivares, acusado de privar de la vida a una persona mediante disparos de arma de fuego, conforme a las investigaciones presentadas.

La Fiscalía detalló que, tras las gestiones legales correspondientes, el Gobierno de México concedió la extradición de los tres sujetos, en cumplimiento de los tratados internacionales vigentes.

Las entregas se realizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los extraditados fueron puestos a disposición de agentes estadounidenses para su traslado y presentación ante las autoridades judiciales que los reclaman.

La FGR reiteró que estas acciones forman parte de la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia y combate a delitos graves, particularmente aquellos que afectan a personas en ambos lados de la frontera. Con información de El Universal

