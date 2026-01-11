Hallan tres fosas clandestinas con restos óseos en Mexicali

El 11 de enero, colectivos de buscadores hallaron restos óseos en tres fosas clandestinas en Mexicali, Baja California. Se estima que la cantidad de personas halladas es de 9, aproximadamente.

La primera fosa clandestina fue reportada el viernes, 9 de enero. Se reportó que los restos humanos habían sido incinerados. Posteriormente, para el 10 de enero, ya se habían identificado las tres fosas clandestinas.

Se informó que los primeros cuatro cuerpos fueron recuperados, después de 18 horas. Se informó que para el registro de las fosas clandestinas, las autoridades movilizaron 40 asistentes, pertenecientes del área especializada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y de la Fiscalía de Baja California.

En la primera fosa se registraron 33 restos óseos; los cuales estaban compuestos de cráneos, huesos largos, vértebras y fragmentos óseos.

En paralelo, dentro de la segunda fosa clandestina solo se registraron osamentas incompletas. Sin embargo, se reportó el hallazgo de vestimentas color azul y negro.