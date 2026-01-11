Hallan tres fosas clandestinas con restos óseos en Mexicali

México
/ 11 enero 2026
    Hallan tres fosas clandestinas con restos óseos en Mexicali
    Hallan tres fosas clandestinas con restos óseos en Mexicali FOTO: VANGUARDIA

En cada una de las fosas se hallaron restos óseos, pero no se ha determinado la cantidad, aproximada, de víctimas

El 11 de enero, colectivos de buscadores hallaron restos óseos en tres fosas clandestinas en Mexicali, Baja California. Se estima que la cantidad de personas halladas es de 9, aproximadamente.

La primera fosa clandestina fue reportada el viernes, 9 de enero. Se reportó que los restos humanos habían sido incinerados. Posteriormente, para el 10 de enero, ya se habían identificado las tres fosas clandestinas.

Se informó que los primeros cuatro cuerpos fueron recuperados, después de 18 horas. Se informó que para el registro de las fosas clandestinas, las autoridades movilizaron 40 asistentes, pertenecientes del área especializada de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y de la Fiscalía de Baja California.

En la primera fosa se registraron 33 restos óseos; los cuales estaban compuestos de cráneos, huesos largos, vértebras y fragmentos óseos.

En paralelo, dentro de la segunda fosa clandestina solo se registraron osamentas incompletas. Sin embargo, se reportó el hallazgo de vestimentas color azul y negro.

Dentro de la tercera fosa, se reportaron cinco cuerpos. No obstante, se detalló que los restos no estaban completos.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar el sexo, la edad ni los perfiles de las víctimas que yacían en cada una de las fosas.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

