$!Telcel afirma que ‘tus datos están seguros’ ante denuncia de datos de usuarios expuestos

A través de un comunicado oficial, aseguró que, “tus datos están seguros. Cada usuario recibe un código único por SMS para acceder únicamente a su propia información y realizar la vinculación de su línea. Hemos implementado medidas de seguridad adicionales al proceso de registro. El proceso es seguro y tus datos están protegidos”.

La compañía telefónica de México, Telcel , informó que sus plataformas de registro de líneas móviles cuentan con medidas de seguridad adicionales para proteger los datos de sus usuarios; esto luego que usuarios y especialistas en informática denunciaron una supuesta vulnerabilidad que habría dejado expuesta información personal de millones de clientes, tras la entrada en vigor de la obligación de registrar todas las líneas móviles en el país el pasado 9 de enero.

Explicó que ya se han filtrado bases de datos con millones de teléfonos de mexicanos y que los ciberdelincuentes trabajan con automatización, por lo que bastan unas horas para que, mediante un bot, puedan descargar esos números en la página de Telcel y obtener todos sus datos personales.

Dijo que este problema es grave en términos de seguridad, pues los ciberdelincuentes aprovechan estos errores para apoderarse de la información.

Explicó que luego de hacer una prueba técnica el 10 de enero, detectó que cualquier persona puede ingresar al sitio y, al escribir en su buscador un número telefónico, sin necesidad de una contraseña y sin ser el dueño de la misma, puede acceder a datos personales como nombre completo, RFC, CURP y correo electrónico.

Fue el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especialista en ciberseguridad y corrupción, quien reveló la vulnerabilidad de la página de Telcel al tener un “error de seguridad gravísimo”.

A lo que la CRT indicó que se mantiene en contacto con operadores para garantizar la correcta operatividad de sus sistemas, así como que dicho servicio se normalizarán a la brevedad.

Por otro lado, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que, sin aludir al caso, durante el inicio del proceso de registro de líneas móviles se presentaron intermitencias en las plataformas debido al alto flujo de usuarios.

“Estarían construyendo la base de datos de extorsión más exacta y actualizada de la historia usando la propia herramienta de Telcel”, advirtió.

Aunque, respecto al comunicado de Telcel, Gómez Villaseñor consideró que la empresa no ofreció una disculpa por la exposición inicial y advirtió sobre posibles riesgos futuros.

“Terrible ‘comunicado’. Por varias horas estuvieron expuestos los datos personales de TODOS sus clientes. Además, ‘arreglaron’ a medias: ya no hay datos personales, pero puede haber otro tipo de ataques por cómo lo dejaron. Su respuesta debería, al menos, incluir una disculpa”, señaló en el comunicado.

¿QUÉ ES EL REGISTRO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS?

Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. La disposición oficial establece que cualquier persona que contrate una nueva línea celular, sin importar la compañía, deberá asociarla a su identificación oficial con fotografía y a su Clave Única de Registro de Población (CURP).

La medida forma parte de un esquema de control administrativo y verificación de identidad, el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que busca fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear llamadas relacionadas con delitos de alto impacto, como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual.

Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

El registro será obligatorio tanto para personas físicas como morales. En el caso de empresas o líneas corporativas, además de la CURP del representante, se solicitará el RFC, con el fin de identificar plenamente al responsable del servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió el pasado 8 de diciembre, los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, por lo que traerá cambios sobre las líneas y servicios para los usuarios.

FECHAS LÍMITE

El plazo máximo para registrar una línea existente será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal hasta que el usuario complete el trámite. Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

La suspensión del servicio no elimina las obligaciones contractuales, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo los pagos correspondientes a su plan o equipo adquirido.

En caso de que una persona detecte una línea registrada con su CURP que no reconoce, podrá acudir a un Centro de Atención a Clientes para solicitar la aclaración y, si procede, la desvinculación de sus datos.

¿ME SUSPENDERÁN LA LÍNEA SI NO REGISTRO MI CELULAR?

La respuesta es clara: sí. Las autoridades federales confirmaron que la consecuencia directa para quienes no realicen el registro será la suspensión del servicio telefónico, una vez que concluya el plazo que se establecerá oficialmente.

Aunque el PANAUT entra en vigor en enero de 2026, todavía no se ha dado a conocer la fecha límite exacta para cumplir con el trámite antes de que comiencen las suspensiones definitivas. No obstante, se anticipa que habrá un periodo de gracia para que los usuarios realicen el proceso.

El gobierno federal ha reiterado que este padrón no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca consolidar una base de datos confiable que permita combatir delitos cometidos desde líneas anónimas o registradas con datos falsos.

¿PARA QUÉ SIRVE EL REGISTRO DE LÍNEAS?

De acuerdo con un boletín de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, esta regulación busca combatir las extorsiones y fraudes asociados a líneas telefónicas, eliminando el anonimato con el que los delincuentes los cometen.

Al respecto, un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6 mil víctimas de extorsiones, lo que da cuenta de la magnitud de este delito.

En ese sentido, la propuesta de la CRT pretende que los operadores telefónicos lleven un mejor control sobre los servicios pospago para fortalecer la confianza de los clientes en el sistema de telefonía móvil del país.

Tras el anuncio, los usuarios de las telefonías se han mostrado preocupados por la privacidad de sus datos y la entidad asegura que el registro obligatorio no representa un riesgo.

”Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, se indica en el mismo boletín.