Entrego en septiembre la estafeta del movimiento: AMLO

López Obrador afirmó que “ha estado actuando como Presidente de todos los mexicanos, no de manera sectaria, los apoyos llegan a todos sean del partido que sea, porque es dinero de todos los mexicanos”.

El jefe del Ejecutivo consideró que es momento de que haya un relevo para que conduzca hacia adelante la transformación del país y que el nuevo encargado de este proyecto tendrá su estilo.

“No somos iguales en la manera de pensar y que bueno; no estamos hechos en serie, no somos robots, cada quien tiene sus historias, concepciones, experiencias. Aquí lo importante es poner por delante el objetivo general, que no se nos olvide el objetivo superior, es pueblo, pueblo, eso es”, expresó.

En cuanto al proceso de sucesión en el estado de Chiapas el presidente afirmó que no intervendrá y que no habrá mucho problema, porque en la entidad hay muy buenos perfiles para un relevo.