Envían al Altiplano a ‘El Limones’, ligado al Cártel de Sinaloa

/ 13 diciembre 2025
    Aún no se define su situación jurídica por delitos relacionados con armas y narcotráfico. /FOTO: ESPECIAL

Un juez federal impuso la medida cautelar más severa a un presunto integrante de una red criminal con operaciones en el norte del país

CDMX.- En una audiencia inicial realizada de manera privada, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, quien permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

El juzgador, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, calificó como legal la detención del imputado y fijó para la próxima semana la audiencia en la que se resolverá si es vinculado a proceso.

Rodríguez Ortiz es acusado por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

Durante la diligencia, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso; sin embargo, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez difirió la resolución sobre su situación jurídica.

La FGR señaló que “El Limones” es presunto operador financiero de la organización conocida como “Los Cabrera”, vinculada al Cártel de Sinaloa, además de identificarlo como dirigente de un grupo sindical afiliado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

De acuerdo con investigaciones ministeriales, en conjunto con integrantes de la familia “Los Herrera”, del municipio de Gómez Palacio, Durango, y con apoyo del Cártel de Sinaloa, presuntamente financiaba células delictivas con presencia en Torreón, Coahuila.

Asimismo, las autoridades federales lo relacionan con amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, en el estado de Chihuahua.

Edgar Rodríguez Ortiz fue detenido en días recientes durante la ejecución de una orden de cateo en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango, donde se aseguraron armas largas, cargadores, un vehículo, equipo táctico y diversos objetos considerados como constitutivos de delito. Con información de El Universal

Temas


Vinculación A Proceso

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FGR

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

