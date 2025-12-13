Sheinbaum reconoce labor del Ejército en recorrido por base militar en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Como parte de su visita oficial a Chihuahua, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por el Campo Militar de Santa Gertrudis, ubicado en el centro-sur del estado, donde visitó la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado del Ejército Mexicano.

La mandataria acudió a las instalaciones acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, con quien sostuvo encuentros con personal militar y sus familias, como parte de las actividades programadas en su gira por la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena transparentar detención de Zhenli Ye Gon tras concederle amparo

Durante sus mensajes públicos, Sheinbaum destacó la labor de las Fuerzas Armadas y afirmó que están integradas por “hombres y mujeres valientes que entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria”, al reconocer su compromiso en diversas tareas encomendadas por el Estado mexicano.

A través de sus redes sociales, la presidenta compartió imágenes del recorrido y señaló que la visita tuvo como objetivo reconocer el papel del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública, atención a desastres naturales y apoyo al desarrollo en distintas regiones del país. “Son un orgullo”, escribió al referirse a las y los elementos destacados en Chihuahua.

TE PUEDE INTERESAR: Tras muerte de interno, encuentran celulares y objetos prohibidos en penal de Culiacán

El Campo Militar de Santa Gertrudis, localizado en el municipio de Saucillo, alberga la Base Aérea Militar número 11, considerada una de las más relevantes del país para la capacitación y actualización de pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana.

En el mismo complejo se encuentra el Criadero Militar de Ganado, donde se desarrolla y perfecciona el caballo de la raza Santa Gertrudis, además de otras especies utilizadas en tareas operativas y de adiestramiento del Ejército.

TE PUEDE INTERESAR: Sistema sanitario responde ante primer caso de ‘súper gripe’ en México

De acuerdo con reportes de medios locales, la gira de la presidenta por instalaciones militares forma parte de una agenda orientada al fortalecimiento institucional y a la coordinación con las Fuerzas Armadas, consideradas un actor central en las estrategias federales de seguridad, infraestructura y programas sociales.

Según información de la Presidencia, tras su visita a Santa Gertrudis, Sheinbaum continuó su agenda en Chihuahua con actividades en la Sierra Tarahumara, incluida la firma del decreto de restitución de tierras al pueblo ódami en Guadalupe y Calvo, así como encuentros programados en Ciudad Juárez. Con información de Agencias