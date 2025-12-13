Fox convoca a jóvenes a marchar y critica a ‘gobernantes mediocres’

Noticias
/ 13 diciembre 2025
    Fox convoca a jóvenes a marchar y critica a ‘gobernantes mediocres’
    El mensaje del exmandatario se difundió horas antes de la marcha convocada por integrantes de la Generación Z. /FOTO: ESPECIAL

A horas de una movilización convocada por jóvenes en la capital del país, el expresidente difundió un mensaje en el que exhortó a la ciudadanía a involucrarse en la vida pública

CDMX.- Previo a la marcha convocada por la llamada Generación Z para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en los asuntos públicos del país, al considerar que “es momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres”.

A través de un videomensaje difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que México requiere verdad y dignidad, y no “propaganda de todos los días”, por lo que exhortó a la población a participar activamente en la vida pública. “Es el momento de líderes ciudadanos no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum reconoce labor del Ejército en recorrido por base militar en Chihuahua

En el texto que acompañó su publicación, Fox afirmó que el país “no está cansado, está despierto” y señaló que su mensaje no es un recuerdo del pasado, sino un llamado al presente. Añadió que cuando el ciudadano participa, México avanza, y que el futuro depende de la acción colectiva y no únicamente de los gobiernos.

Durante el videomensaje, el expresidente, quien gobernó México entre 2000 y 2006, compartió tres aprendizajes que, dijo, obtuvo durante su gestión. El primero, afirmó, es que cuando un gobierno deja de escuchar a la ciudadanía, el país se estanca, al tomar decisiones desde el escritorio sin atender la realidad social.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum devuelve tierras históricas a comunidad indígena en Chihuahua

Como segundo punto, señaló que gobernar desde el miedo reduce la libertad y que a los ciudadanos informados no se les puede controlar únicamente con discursos. Finalmente, advirtió que un país que abandona sus valores fundamentales termina dividido.

Fox reiteró que México necesita verdad y dignidad, y volvió a cuestionar lo que consideró una comunicación basada en propaganda, en lugar de un diálogo abierto con la sociedad.

TE PUEDE INTERESAR: Tras muerte de interno, encuentran celulares y objetos prohibidos en penal de Culiacán

El mensaje del exmandatario se difundió horas antes de la marcha convocada por integrantes de la Generación Z, programada para las 11:00 horas de este domingo 14 de diciembre, con punto de partida en el Ángel de la Independencia y destino final en el Zócalo capitalino.

Hasta el momento, los organizadores de la movilización han señalado que la convocatoria busca promover la participación ciudadana y la expresión de inconformidades de jóvenes en el espacio público. Con información de El Universal

Temas


política

Personajes


Vicente Fox

Organizaciones


PAN

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nueva ley surge en un contexto marcado por altos niveles de contaminación y bajo aprovechamiento de materiales.

Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado
Destaca que hay avance en la administración de recursos, el combate a privilegios y una mayor cercanía con la ciudadanía.

‘Se acabaron los intocables’:
OAJ presume limpieza en el Poder Judicial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Agricultura de EU informaron que alcanzaron un entendimiento sobre el tema.

Cede México: pagará a EU adeudo de agua

La FGJCDMX lanzó un llamado ciudadano y ofreció hasta 500 mil pesos de recompensa para ubicar a Xin Wang, señalado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Anguie Luviano Checa

FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos para localizar a Xin Wang por feminicidio de Anguie Luviano

Cayó ‘El Limones’

Cayó ‘El Limones’
¿Vencer o convencer?

¿Vencer o convencer?
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán