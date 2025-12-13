Fox convoca a jóvenes a marchar y critica a ‘gobernantes mediocres’
A horas de una movilización convocada por jóvenes en la capital del país, el expresidente difundió un mensaje en el que exhortó a la ciudadanía a involucrarse en la vida pública
CDMX.- Previo a la marcha convocada por la llamada Generación Z para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en los asuntos públicos del país, al considerar que “es momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres”.
A través de un videomensaje difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que México requiere verdad y dignidad, y no “propaganda de todos los días”, por lo que exhortó a la población a participar activamente en la vida pública. “Es el momento de líderes ciudadanos no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó.
En el texto que acompañó su publicación, Fox afirmó que el país “no está cansado, está despierto” y señaló que su mensaje no es un recuerdo del pasado, sino un llamado al presente. Añadió que cuando el ciudadano participa, México avanza, y que el futuro depende de la acción colectiva y no únicamente de los gobiernos.
Durante el videomensaje, el expresidente, quien gobernó México entre 2000 y 2006, compartió tres aprendizajes que, dijo, obtuvo durante su gestión. El primero, afirmó, es que cuando un gobierno deja de escuchar a la ciudadanía, el país se estanca, al tomar decisiones desde el escritorio sin atender la realidad social.
Como segundo punto, señaló que gobernar desde el miedo reduce la libertad y que a los ciudadanos informados no se les puede controlar únicamente con discursos. Finalmente, advirtió que un país que abandona sus valores fundamentales termina dividido.
Fox reiteró que México necesita verdad y dignidad, y volvió a cuestionar lo que consideró una comunicación basada en propaganda, en lugar de un diálogo abierto con la sociedad.
El mensaje del exmandatario se difundió horas antes de la marcha convocada por integrantes de la Generación Z, programada para las 11:00 horas de este domingo 14 de diciembre, con punto de partida en el Ángel de la Independencia y destino final en el Zócalo capitalino.
Hasta el momento, los organizadores de la movilización han señalado que la convocatoria busca promover la participación ciudadana y la expresión de inconformidades de jóvenes en el espacio público. Con información de El Universal