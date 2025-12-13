Fox convoca a jóvenes a marchar y critica a ‘gobernantes mediocres’

CDMX.- Previo a la marcha convocada por la llamada Generación Z para este domingo 14 de diciembre en la Ciudad de México, el expresidente Vicente Fox Quesada hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse en los asuntos públicos del país, al considerar que “es momento de líderes ciudadanos, no de gobernantes mediocres”.

A través de un videomensaje difundido en redes sociales, el exmandatario sostuvo que México requiere verdad y dignidad, y no “propaganda de todos los días”, por lo que exhortó a la población a participar activamente en la vida pública. “Es el momento de líderes ciudadanos no de gobernantes mediocres desconectados. El primer estrella y actor eres tú y te invito a trabajar por México”, expresó.

En el texto que acompañó su publicación, Fox afirmó que el país “no está cansado, está despierto” y señaló que su mensaje no es un recuerdo del pasado, sino un llamado al presente. Añadió que cuando el ciudadano participa, México avanza, y que el futuro depende de la acción colectiva y no únicamente de los gobiernos.