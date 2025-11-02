Gobierno entrega millones de lentes gratuitos tras descubrir que casi la mitad de los niños no ve bien

Noticias
/ 2 noviembre 2025
    Gobierno entrega millones de lentes gratuitos tras descubrir que casi la mitad de los niños no ve bien
    La Secretaría de Educación Pública (SEP) detectó que 4 de cada 10 alumnos de primaria presentan problemas de agudeza visual. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


inversiones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

La SEP anunció que entregará lentes a alumnos de primaria que presentan problemas de visión, como parte del programa ‘Ver para soñar’ impulsado en el ciclo escolar 2025-2026 para mejorar el aprendizaje y promover la equidad educativa

CDMX.- El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó la iniciativa “Ver para soñar”, mediante la cual se entregarán dos millones de lentes gratuitos a alumnos de escuelas primarias públicas de todo el país que fueron diagnosticados con problemas de agudeza visual.

La medida forma parte del programa “Vive saludable, vive feliz”, donde, tras las Jornadas de Salud, se comprobó que casi el 40% de los escolares de primaria necesitan corrección visual.

TE PUEDE INTERESAR: Repite ataque armado en Culiacán: lanzan explosivo y queman casa en Lomas de Guadalupe

Delgado explicó que con la entrega se busca cubrir “prácticamente la totalidad” de los menores que lo requieren para que el desempeño académico no se vea limitado por este factor.

La SEP exhortó a madres, padres y tutores que ya recibieron el informe de los resultados de evaluación de salud de sus hijos a acudir a una clínica optométrica para segunda valoración, y en caso necesario recibir los lentes sin costo alguno.

TE PUEDE INTERESAR: PAN estalla por asesinato de alcalde: ‘Pidió ayuda y nadie lo escuchó’

El programa se alinea con el eje “Vida Saludable” de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), bajo el principio de que la salud es un hecho social, comunitario y colectivo, y que ningún alumno debe quedarse atrás por una causa como la visión.

Entre las voces de impacto, una alumna comentó que, gracias a sus lentes nuevos, puede “leer mejor, hacer la tarea y ver bien a mis amigos y a mi maestra”, lo cual refleja la mejora inmediata en su experiencia educativa.

TE PUEDE INTERESAR: Caso de Carlos Manzo: Así fue el momento exacto en que inició el ataque contra el alcalde de Uruapan

Además, la madre de familia de dicha alumna resaltó que el beneficio no sólo favorece al estudiante, sino que también alivia la carga económica de las familias, al evitar que tengan que adquirir lentes por su cuenta.

Con esta acción, la SEP apunta a eliminar una barrera visual que afecta el aprendizaje, fortalecer la equidad educativa y garantizar que las niñas y los niños cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente. Con información de Excélsior

Temas


inversiones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders