‘¿Era muy difícil hacer esto?’ Loret de Mola critica a gobierno de AMLO por tardar 80 horas en dar detalles de su salud (video)

“¿Era muy difícil hacer esto? ¿Era muy difícil decir la verdad sobre su estado de salud? El presidente y su equipo dejaron pasar casi 80 horas para contar lo que verdaderamente sucedió”, señaló.

En este sentido cuestionó el hecho de que se hubiera “ocultado” el desmayo del mandatario, y es que tanto el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Adán Augusto López, como el vocero presidencial, Jesús Ramírez, negaron en un primer momento este hecho.

“¿Por qué escondieron que se desmayó, que se desvaneció? (...) ¿Qué necesidad de tantas mentiras? El propio presidente terminó confirmando lo que le pasó. Al dar su propio informe sobre su estado de salud el presidente desmintió a su secretario de gobernación, desmintió a su vocero, desmintió a su Secretario de Hacienda”, atajó.

Ayer por la tarde, el Presidente emitió un video en el que exhibió a sus colaboradores. Explicó sobre su episodio de salud: “Como que me quede dormido, fue una especie de vaguido, hablando coloquialmente. Llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento. Sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital”, admitió desmintiendo a su equipo.

Reaparece AMLO con mensaje

Luego de las especulaciones sobre su estado de salud, la tarde de este miércoles 26 de abril reapareció el video el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que explicó que le dio COVID y durante la gira del sureste la situación se le complicó por la carga de trabajo.

El mandatario apareció caminando por Palacio Nacional, donde explicó cómo fue que ocurrieron las cosas el domingo 23 de abril, cuando apareció al público por última vez.

En el video dijo que sus opositores “tienen mucha imaginación” en referencia a las especulaciones sobre su estado de salud y un supuesto derrame cerebral, y que la vida le va a permitir terminar su mandato, ya que se encuentra “bien” de salud.

“Ahora que me he vuelto a enfermar, llama mucho la atención el odio de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos. Los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No hay que desearle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo, y sí es impresionante”, dijo López Obrador.