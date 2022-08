Ciudad de México.- En abril pasado, el diputado Shamir Fernández Hernández votó contra la reforma eléctrica, ayer se incorporó a la bancada de Morena en el Cámara baja y y dejó de ser un “traidor a la patria”.

Apenas siete días duró como independiente el legislador por el distrito 6 de Coahuila, luego de renunciar al PRI y dejar el grupo parlamentario tricolor.

Durante el arranque de la reunión plenaria de Morena en San Lázaro, el coordinador, Ignacio Mier, presentó al ex priista y pidió al grupo que votara a favor de su alta en su fracción.

También ex priista, Mier obvió la militancia de 25 años de Fernández en el tricolor y que fue uno de los legisladores que no apoyó la iniciativa eléctrica del Presidente López Obrador.

“Él se considera un hombre congruente y es paciente, y dentro de su paciencia esperó a que efectivamente se hicieran válidos los principios y las luchas que él siente, que le dieron la razón para incorporarse a la política, no las encontró y él cree y está convencido que los principios de no mentir, no robar y no traicionar”, elogió Miel al presentar al ex priista.