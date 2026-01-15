¡Es Rocha!... El gobernador de Sinaloa es el pez gordo de la narcopolítica que la 4T pretende entregar a EU

CDMX.- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, será entregado a Estados Unidos como el “pez gordo” de Morena involucrado en la narcopolítica, así lo asegura este jueves Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con información revelada por el periodista en su columna “Historias de Reportero”, la decisión ha sido tomada desde Palacio Nacional, sabedores de que no pueden seguir “pateando el bote” antes las presiones del gobierno estadounidense.

“Según me relatan fuentes con acceso de primer nivel, la congelante noticia que circularon en Palacio Nacional esta semana es que el elegido sería el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya”, refiere.

La noticia, asegura, ha dejado “helados” a los integrantes de la cúpula legislativa de la llamada cuarta transformación.

“En la reunión con la cúpula legislativa de Morena en Palacio Nacional, circuló una información que dejó a todos helados: México ya no puede seguir ‘pateando el bote’ con el tema de los narcopolíticos, la presión de Estados Unidos está al máximo y parece que será inevitable lo que querían evitar: van a tener que entregar a algún ‘pez gordo’ de Morena”, refiere.

El gobierno de Estado Unidos, encabezado por Donald Trump, cada vez presiona más a sus homólogos mexicanos para que hagan un mayor esfuerzo en el combate a los cárteles de las drogas, pero también para que procesen a políticos involucrados con los narcotraficantes.

Recientemente, Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Estado de EU y canciller mexicano, respectivamente, sostuvieron una llamada telefónica en la que el funcionario estadounidense demandó “resultados tangibles”, así como “mano dura” para “desmantelar las violentas redes narcoterroristas de México y detener el tráfico de fentanilo y armas”.

“El Secretario Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la lucha contra el narcoterrorismo y enfatizó la necesidad de obtener resultados tangibles para proteger a nuestro país y al hemisferio”, expuso el Departamento de Estado en un comunicado.