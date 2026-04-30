Es un ‘tiro al corazón’ de la 4T acusación a Rocha y al gobierno de Sinaloa: Riva Palacio

CDMX.- Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios de esa entidad por vínculos con el Cártel de Sinaloa, representan un “tiro al corazón del régimen obradorista”, así califica Raymundo Riva Palacio la demanda presentada en la Corte de Brooklyn. Estos 10 funcionarios, incluido el senador Enrique Inzunza Cázarez, aspirante a suceder a Rocha en la gubernatura, son señalados de poner el aparato estatal al servicio directo de una organización dedicada al narcotráfico.

“La acusación de la Fiscalía en la Corte de Brooklyn, junto con la DEA, coloca por primera vez en la historia a un gobierno mexicano –en este caso estatal– al servicio del narcotráfico”, refiere en su columna Estrictamente Personal. Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra Rocha Moya y otros funcionarios por integrar una red de corrupción para favorecer a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Entre otros cargos, los denuncia por tráfico de drogas, posesión y conspiración de armas de fuego, así como de brindar protección institucional a cambio de sobornos y apoyo político, usando sus cargos públicos para filtrar información de operativos y facilitar rutas de trasiego. “Los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel... presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades delictivas; ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales... que protegieran cargamentos de droga... en tránsito a Estados Unidos, y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias. A cambio... recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”, señala EU como parte de la acusación, la cual es calificada por Riva Palacio como “brutal”.

La denuncia llegó después de que el embajador Ronald Johnson criticó la semana pasada desde Sinaloa la “epidemia de corrupción gubernamental” en México y pidió tomar acciones. “Es posible que pronto veamos medidas significativas en este sentido. Así que estén atentos”, sentenció la semana pasada el representante de Estados Unidos en México. Ayer mismo, Estados Unidos solicitó formalmente a México la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, así como de los 9 funcionarios y exfuncionarios acusados de estar coludidos con el narco. En respuestas, Rocha Moya se declaró víctima de una persecución política y rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como una “calumnia” y un ataque contra el proyecto político de la “4T”. Po su parte, Inzunza rechazó también las imputaciones hechas por Estados Unidos, calificándolas como una “infamia”, “falsas y dolosas”.

‘HAY DOS INVESTIGACIONES ABIERTAS CONTRA ÉL (AMLO) EN BROOKLYN’ Si bien el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador no es mencionado en la acusación en la que figura Rocha Moya, Riva Palacio asegura que, tarde o temprano, “emergerá en la opinión pública”. Señala que hay dos motivos para ello: las declaraciones que están haciendo los jefes del Cártel de Sinaloa ante las fiscalías estadounidenses y las dos investigaciones contra el exmandatario mexicano abiertas en Brooklyn.

El periodista recuerda que en agosto de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada acusó en una carta a Rocha Moya de estar coludido con el crimen organizado e incluso de haberlo traicionado y coludido con Los Chapitos, López Obrador, en lugar de tomar acciones legales, fue a Sinaloa para arropar al gobernador e incluso llevó a Sheinbaum, quien era presidenta electa. “En lugar de tomar las cosas con la seriedad que ameritaba y abrir una investigación para determinar responsabilidades, López Obrador lo protegió y corrió a Sinaloa para abrazarlo. Obligó a la presidenta electa a ir con él y a los gobernadores de Morena a publicar desplegados en su apoyo. “Tenía que protegerlo: era su enlace con el Cártel de Sinaloa, que a cambio de dinero y apoyo de sicarios para inhibir elecciones, le dio amplios márgenes de operación a Los Chapitos”, sostiene en su artículo.

En ese contexto, el periodista asegura que la información obtenida por la Fiscalía de Estados Unidos está siendo aportada por Zambada y los propios chapitos. “Una fuente de inteligencia estadounidense dijo que la captura de Zambada había sido para que aportara información sobre la relación del Cártel de Sinaloa con el expresidente Nicolás Maduro, con lo cual se determinó su extracción de Venezuela. “Pero también, para llenar algunas lagunas sobre la relación de los cárteles con la clase política. Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo”, está colaborando con las autoridades estadounidenses con información sobre esas relaciones y operaciones, que han terminado con detenciones y destrucción de laboratorios de fentanilo.

NO PUEDE SHEINBAUM BLINDAR A ROCHA, COMO HIZO LÓPEZ OBRADOR La presidenta Claudia Sheinbaum no puede brindar protección a Rocha Moya y fingir que no pasa nada, como lo hizo su antecesor, porque se trata, advierte Riva Palacio, de una opción “suicida”. “Esta protección es imposible de mantener tras lo que sucedió en Nueva York, salvo que la opción suicida fuera endurecer la posición con Estados Unidos y buscar alianzas con sus enemigos. No es el pensamiento de la Presidenta, pero algunos en el ala dura de Morena piensan que es una alternativa. Están equivocados”, señala.

El gobernador sinaloense es “una losa con la cual ha tenido que cargar” Sheinbaum, no sólo como un compromiso heredado, sino también políticamente porque “la acción contra un militante sería el reconocimiento del fracaso del régimen”. De la decisión que tome ahora la Presidenta –quien antes se negó a tomar acciones contra políticos con presuntos vínculos criminales, como pedía EU–, considera el analista, dependerá el futuro de su gobierno y del movimiento que representa porque los díez acusados están “política y judicialmente” muertos. “No es una decisión fácil la que tendrá que tomar en Palacio Nacional, porque la acusación contra Rocha Moya tiene fuertes repercusiones en Tlalpan y Palenque contra López Obrador, a quien se le había ido el miedo porque pensaba que Trump estaba demasiado ocupado con Irán”, expone. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará su propia investigación para verificar los hechos. No obstante, señaló que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por EU carece de “elementos probatorios suficientes”. “Es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, dijo Ulises Lara López, vocero de la FGR. En el caso de los gobernadores y senadores, Lara aclaró que, de acuerdo con la legislación mexicana, es necesario abrir un juicio de procedencia para poder retirar la inmunidad procesal a los servidores públicos antes de que México pueda conceder cualquier solicitud de extradición.

Estos son los funcionarios acusados por Estados Unidos: – Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. – Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno, actual senador de la República. – Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. – Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado. – Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. – Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de la FGE. Y los mandos policiacos: – Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa. – Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. – José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector y excomandante de la Policía Estatal de Sinaloa. – Juan Valenzuela Millan, excomandante en la Policía Municipal de Culiacán.

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