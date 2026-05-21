Es una ‘bomba nuclear’ para la 4T el testimonio de Enrique Díaz Vega, asegura Loret, de revelar un nombre

CDMX.- Dentro de las filas del morenismo hay miedo, aunque digan “que no tienen preocupación”, sobre lo que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rubén Rocha Moya, pueda revelar en una corte de Estados Unidos, asegura Carlos Loret de Mola. El mayor pánico, de acuerdo con las revelaciones que hace hoy en su columna Historias de Reportero, es que el también operador de Rocha Moya pronuncie en Nueva York el nombre de Juan Pablo de Botton Falcón, quien actualmente se desempeña como secretario de Administración y Finanzas de Clara Brugada en la Ciudad de México.

“Lo que sabe (Díaz Vega) es oro molido para el gobierno de Trump y a la vez es uranio enriquecido contra el gobierno de Claudia Sheinbaum”, refiere. La revelación del nombre de De Botton Falcón en una corte estadounidense equivale, según el periodista, a “bomba nuclear” para Palacio Nacional. “Lo que hacía De Botton lo sabían en la cúpula. Por eso están aterrados con que Enrique Díaz Vega se haya entregado a Estados Unidos”, expone.

UNA ‘BOMBA ATÓMICA’ LIGADA A ANDY Y FINANCIAMIENTOS ILÍCITOS Juan Pablo de Botton Falcón es un personaje ligado a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y secretario de Organización de Morena. De acuerdo con lo expuesto por Loret de Mola en su columna, no sólo es un hombre cercano a Andy, sino su operador financiero. “Es de todas las confianzas de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador. No es 100 por ciento de Andy... es 200 por ciento de Andy”, refiere. De Botton Falcón, asegura el autor de Historias de Reportero, fue el encargado de canalizar el dinero que Díaz Vega entregaba a nombre del gobierno de Sinaloa para las campañas electorales de Clara Brugada en 2024 y de quien es hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se trataba de recursos ilegales porque, de acuerdo con Loret de Mola, el dinero provenía del Cártel de Sinaloa. “Si ese nombre aparece en las cortes de Nueva York sería una bomba nuclear contra el Gobierno de México. No sólo por el rol que jugó en el financiamiento de las campañas, sino por los cargos de alto perfil financiero que ocupó en la administración pública federal”, refiere. La trayectoria del hoy secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ha sido meteórica porque, asegura el editorialista, ha recibido el respaldo del hijo del expresidente, quien “lo fue colocando en puestos clave desde que su papá llegó al poder”. “Fue el número dos del SAT, y por eso muchos empresarios perseguidos se sentaban con Andy para tratar de arreglar sus asuntos. Fue subsecretario de Egresos de Hacienda, el encargado de gastar 8 billones de pesos anuales. Ahora está manejando el presupuesto más importante de todas las entidades federativas del país”, detalla.

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