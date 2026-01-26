‘Es una nueva Corte’: Sheinbaum celebra que ministros regresen camionetas ‘machuchonas’

Noticias
/ 26 enero 2026
    ‘Es una nueva Corte’: Sheinbaum celebra que ministros regresen camionetas ‘machuchonas’
    Planteó que el máximo tribunal debe mostrar un cambio de enfoque frente a la ciudadanía. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Tras la polémica por la adquisición de camionetas para integrantes de la Corte, la Presidenta celebró la decisión de devolverlas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró positiva la decisión de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver las camionetas que habían adquirido, en medio de la polémica por esos vehículos.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal fue consultada sobre el caso y se refirió a las unidades como “camionetas machuchonas”.

“A mí me parece bien”, expresó Sheinbaum Pardo al comentar la determinación adoptada por las y los integrantes del máximo tribunal.

En su postura, la Presidenta sostuvo que se trata de “una nueva Corte” electa por la ciudadanía y, a partir de ello, planteó que debe reflejar un cambio en la manera en que se relaciona con la gente.

“Es una nueva Corte y tiene que haber una visión distinta frente a la gente”, dijo durante su intervención en la conferencia matutina.

Como antecedente, Sheinbaum recordó que se preguntó a la SCJN por la adquisición de las camionetas y que el máximo tribunal respondió que se habían ahorrado recursos al comprar los vehículos en lugar de rentarlos.

La discusión ocurre mientras se mantiene el escrutinio público sobre el uso de recursos en instituciones federales, en un contexto en el que la Presidenta insistió en que las decisiones del Poder Judicial deben acompañarse de señales acordes con la expectativa ciudadana.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

